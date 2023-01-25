碩大便是美！回顧2022紅毯珠寶 兩代鳳凰女楊紫瓊爭冠

紅地毯是最奢華的珠寶與訂製禮服的競技場，而2022以「巨」而最令人難忘的珠寶，最早出現在5月17日展開的法國坎城影展的紅毯上。珠寶商蕭邦（CHOPARD）是坎城影展的官方合作夥伴，每年都會在影展期間發布最新、專為紅地毯而誕生的高級珠寶作品，將工坊最奢華的作品獻給出席活動的巨星。今年，國際巨星「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）配戴了鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽的蕭邦高級珠寶項鍊驚喜現身，開啟了以「巨石」為焦點的時尚話題。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾自己也配戴了一條以「鐵達尼號」為靈感的項鍊現身，心形切割藍寶石重達60.03克拉。
然而這個60克拉很快就被追過。在坎城影展期間宣佈成為義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）代言人的女星安海瑟薇（Anne Hathaway）也沒有客氣，以全球首度曝光的寶格麗Eden系列頂級珠寶新作，Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊配白色禮服，為坎城「巨石」再創亮點：項鍊鑲嵌107克拉枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石。不僅如此，「黑珍珠」超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）配戴了同系列鑲嵌61.30克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石的Serpenti Ocean Treasure頂級藍寶石與鑽石項鍊，影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）則是配戴了鑲嵌35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠的寶格麗項鍊，讓寶格麗在彩色寶石這個項目獨佔鰲頭。
不過要說到價格，寶萊塢知名女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）胸前的卡地亞鑽石項鍊可能也會讓人眼睛為之一亮。雖然數字上似乎沒有那麼驚人，但這條線條柔軟又簡約的V型的鑽石排鍊主鑽為一顆重37.27克拉的超優質D IF級橢圓形鑽石，還能轉換為戒指，可說是今年紅毯上的白鑽之王。
大克拉寶石往往會鑲嵌作為項鍊或戒指的主石，以彰顯寶石本身的獨特性和稀有性，要能成對出現做成耳環，在大小、顏色、通透度等各方面都要非常接近，是非常困難的。也因此，當美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）上，擔任聯合主席的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）以一對雙色的巨大耳環和彩寶冠冕襯托「自由女神變色禮服」亮相時，氣勢可說是制霸全場。由為她訂製婚戒的珠寶設計師好友Lorraine Schwartz訂製的耳環鑲嵌90克拉的裸鑽和一對碩大的哥倫比亞祖母綠，比照自由女神打造的冠冕更鑲嵌了滿滿的鑽石與帕拉伊巴碧璽。
而說到今年Met Gala令人難忘的巨大寶石，誰又能忘記今年大放異彩的華人女星楊紫瓊？她穿著紐約設計師Prabal Gurung的薄荷綠色禮服，搭配同樣是來自Prabal Gurung與Tasaki合作的Forest Valley彩色寶石珍珠項鍊計，以南洋珍珠、鑽石、剔透的海水藍寶、碧璽、和綠柱石組成，為接下來橫掃全美的頒獎紅毯完美揭幕！
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