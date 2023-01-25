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碩大便是美！回顧2022紅毯珠寶 兩代鳳凰女楊紫瓊爭冠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2022紅毯珠寶回顧。圖／蕭邦、寶格麗提供、摘自TASAKI官方IG
2022紅毯珠寶回顧。圖／蕭邦、寶格麗提供、摘自TASAKI官方IG

紅地毯是最奢華的珠寶與訂製禮服的競技場，而2022以「巨」而最令人難忘的珠寶，最早出現在5月17日展開的法國坎城影展的紅毯上。珠寶商蕭邦（CHOPARD）是坎城影展的官方合作夥伴，每年都會在影展期間發布最新、專為紅地毯而誕生的高級珠寶作品，將工坊最奢華的作品獻給出席活動的巨星。今年，國際巨星「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）配戴了鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽的蕭邦高級珠寶項鍊驚喜現身，開啟了以「巨石」為焦點的時尚話題。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾自己也配戴了一條以「鐵達尼號」為靈感的項鍊現身，心形切割藍寶石重達60.03克拉。

然而這個60克拉很快就被追過。在坎城影展期間宣佈成為義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）代言人的女星安海瑟薇（Anne Hathaway）也沒有客氣，以全球首度曝光的寶格麗Eden系列頂級珠寶新作，Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊配白色禮服，為坎城「巨石」再創亮點：項鍊鑲嵌107克拉枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石。不僅如此，「黑珍珠」超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）配戴了同系列鑲嵌61.30克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石的Serpenti Ocean Treasure頂級藍寶石與鑽石項鍊，影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）則是配戴了鑲嵌35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠的寶格麗項鍊，讓寶格麗在彩色寶石這個項目獨佔鰲頭。

不過要說到價格，寶萊塢知名女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）胸前的卡地亞鑽石項鍊可能也會讓人眼睛為之一亮。雖然數字上似乎沒有那麼驚人，但這條線條柔軟又簡約的V型的鑽石排鍊主鑽為一顆重37.27克拉的超優質D IF級橢圓形鑽石，還能轉換為戒指，可說是今年紅毯上的白鑽之王。

大克拉寶石往往會鑲嵌作為項鍊或戒指的主石，以彰顯寶石本身的獨特性和稀有性，要能成對出現做成耳環，在大小、顏色、通透度等各方面都要非常接近，是非常困難的。也因此，當美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）上，擔任聯合主席的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）以一對雙色的巨大耳環和彩寶冠冕襯托「自由女神變色禮服」亮相時，氣勢可說是制霸全場。由為她訂製婚戒的珠寶設計師好友Lorraine Schwartz訂製的耳環鑲嵌90克拉的裸鑽和一對碩大的哥倫比亞祖母綠，比照自由女神打造的冠冕更鑲嵌了滿滿的鑽石與帕拉伊巴碧璽。

而說到今年Met Gala令人難忘的巨大寶石，誰又能忘記今年大放異彩的華人女星楊紫瓊？她穿著紐約設計師Prabal Gurung的薄荷綠色禮服，搭配同樣是來自Prabal Gurung與Tasaki合作的Forest Valley彩色寶石珍珠項鍊計，以南洋珍珠、鑽石、剔透的海水藍寶、碧璽、和綠柱石組成，為接下來橫掃全美的頒獎紅毯完美揭幕！

卡拉布妮配戴的寶格麗BVLGARI MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆FIY VVS1 重約18.88克拉梨形切割黃鑽、鑽石。圖／寶格麗提供
卡拉布妮配戴的寶格麗BVLGARI MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆FIY VVS1 重約18.88克拉梨形切割黃鑽、鑽石。圖／寶格麗提供
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG@tasaki_intl
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG@tasaki_intl
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊、穿路易威登訂製嫣紅色皮革緞面腰裙洋裝出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊、穿路易威登訂製嫣紅色皮革緞面腰裙洋裝出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。
「鐵達尼號」啟發的項鍊，獲公平採礦認證之18白金鑲嵌一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石和鑽石。圖／蕭邦提供
「鐵達尼號」啟發的項鍊，獲公平採礦認證之18白金鑲嵌一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石和鑽石。圖／蕭邦提供
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石，鉑金鑲嵌一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石，鉑金鑲嵌一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
Julianne Moore配戴寶格麗的Eden系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌一顆約35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠主石。圖／寶格麗提供
Julianne Moore配戴寶格麗的Eden系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌一顆約35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠主石。圖／寶格麗提供
國際超模娜歐蜜坎貝兒配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
國際超模娜歐蜜坎貝兒配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG@metgalaofficial
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG@metgalaofficial
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。圖／寶格麗提供
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。圖／寶格麗提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。圖／蕭邦提供
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
卡地亞高級珠寶項鍊，白K金鑲嵌一顆重37.27克拉的DIF級橢圓形主鑽，中央主鑽可繫掛於項鍊或戒指。圖／卡地亞提供
卡地亞高級珠寶項鍊，白K金鑲嵌一顆重37.27克拉的DIF級橢圓形主鑽，中央主鑽可繫掛於項鍊或戒指。圖／卡地亞提供
國際超模Naomi Campbell配戴的寶格麗EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆重約61.30克拉斯里蘭卡水滴形切割藍寶石與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
國際超模Naomi Campbell配戴的寶格麗EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆重約61.30克拉斯里蘭卡水滴形切割藍寶石與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／VERSACE提供
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／VERSACE提供
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。圖／卡地亞提供
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。圖／卡地亞提供
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／VERSACE提供
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／VERSACE提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／摘自IG ＠lorraineschwartz
布蕾克萊佛莉穿VERSACE訂製「變色禮服」亮相MET GALA，配戴Lorraine Schwartz訂製珠寶。圖／摘自IG ＠lorraineschwartz
奧斯卡影后Julianne Moore配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展頒獎典禮。圖／寶格麗提供
奧斯卡影后Julianne Moore配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾配戴紅地毯系列的藍寶石鑽石項鍊出席開幕紅毯。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾配戴紅地毯系列的藍寶石鑽石項鍊出席開幕紅毯。圖／蕭邦提供

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