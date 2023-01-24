2023春夏高訂／IRIS VAN HERPEN夢幻仙氣、SCHAPARELLI前衛美學震撼巴黎

再一次的IRIS VAN HERPEN又在巴黎高級訂製服周，帶給眾人以服裝構成的全新視覺饗宴；已成女星紅毯裝必備的SCHIAPARELLI在創意總監Daniel Roseberry的操刀下，則是把前衛藝術美學發揮淋漓盡致，從大秀到參與嘉賓造型，都讓人驚奇！
擅長以精密計算，融入有機概念與人體線條，構築出服裝輪廓的IRIS VAN HERPEN。2023春夏高級訂製服系列發表時，並沒有採用實體方式呈現，而是邀請了法國藝術家Julie Gautier共同創作一部以女性勇敢和毅力為靈感的微電影，並帶出此次的主題「Carte Blanche（絕對的自主權）」。
以這樣的概念出發，許多設計師會加入男裝的元素，讓整體風格帶有陽剛線條，或以形式主義來象徵女性權利。然而IRIS VAN HERPEN卻不這麼做，她反其道而行，用上了柔美的紗質面料，點綴浪漫的漸層配色，結合她的招牌式有機式結構，並讓身穿這些高級訂製服的模特兒，悠遊於水中，既夢幻又帶有仙氣，更給人神秘生物感受，若要說這些造型像什麼？「葉形海龍」可能是最貼切的形容。
同樣在巴黎高級訂製周讓人期待的就是SCHIAPARELLI的發表會，服裝展現了高度藝術性和前衛美學，已成為品牌識別。擔綱創意總監的Daniel Roseberry就提到，這季受到但丁寫成充滿各種隱喻的經典文學「神曲」啟發，而他取了其中描述「地獄」的篇章當作靈感。Daniel Roseberry解釋創作者在完成作品前的各種掙扎、自我否認的心路歷程，就如同這地獄篇章主角經歷，使他遙想創辦人Elsa Schiaparelli於當年推出這些劃時代作品前，心中該是有多害怕。
於是Daniel Roseberry利用海綿、樹脂和其他人造材料手工製作出栩栩如生的豹、獅和狼頭，把書中代表慾望、驕傲和貪婪的象徵結合了連身洋裝和大衣等單品，使人目光無法移開。同時，Daniel Roseberry還表示系列中，還有一尊由銅製成並手工鍍上銅綠的巨型半身像，更是耗時4個月完成，更是他的個人最愛。不僅大秀有看頭，連受邀出席的歌手Doja Cat也以全身綴滿超過3,000顆水晶的大紅造型現身，蔚為巴黎高級訂製服周的話題。
再一次的IRIS VAN HERPEN又在巴黎高級訂製服周，帶給眾人以服裝構成的全新視覺饗宴；已成女星紅毯裝必備的SCHIAPARELLI在創意總監Daniel Roseberry的操刀下，則是把前衛藝術美學發揮淋漓盡致，從大秀到參與嘉賓造型，都讓人驚奇！
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