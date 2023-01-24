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2023春夏高訂／IRIS VAN HERPEN夢幻仙氣、SCHAPARELLI前衛美學震撼巴黎

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

再一次的IRIS VAN HERPEN又在巴黎高級訂製服周，帶給眾人以服裝構成的全新視覺饗宴；已成女星紅毯裝必備的SCHIAPARELLI在創意總監Daniel Roseberry的操刀下，則是把前衛藝術美學發揮淋漓盡致，從大秀到參與嘉賓造型，都讓人驚奇！

擅長以精密計算，融入有機概念與人體線條，構築出服裝輪廓的IRIS VAN HERPEN。2023春夏高級訂製服系列發表時，並沒有採用實體方式呈現，而是邀請了法國藝術家Julie Gautier共同創作一部以女性勇敢和毅力為靈感的微電影，並帶出此次的主題「Carte Blanche（絕對的自主權）」。

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

以這樣的概念出發，許多設計師會加入男裝的元素，讓整體風格帶有陽剛線條，或以形式主義來象徵女性權利。然而IRIS VAN HERPEN卻不這麼做，她反其道而行，用上了柔美的紗質面料，點綴浪漫的漸層配色，結合她的招牌式有機式結構，並讓身穿這些高級訂製服的模特兒，悠遊於水中，既夢幻又帶有仙氣，更給人神秘生物感受，若要說這些造型像什麼？「葉形海龍」可能是最貼切的形容。

SCHIAPARELLI創意總監Daniel Roseberry（右）與看秀嘉賓Doja Cat。圖／摘自instagram
SCHIAPARELLI創意總監Daniel Roseberry（右）與看秀嘉賓Doja Cat。圖／摘自instagram

同樣在巴黎高級訂製周讓人期待的就是SCHIAPARELLI的發表會，服裝展現了高度藝術性和前衛美學，已成為品牌識別。擔綱創意總監的Daniel Roseberry就提到，這季受到但丁寫成充滿各種隱喻的經典文學「神曲」啟發，而他取了其中描述「地獄」的篇章當作靈感。Daniel Roseberry解釋創作者在完成作品前的各種掙扎、自我否認的心路歷程，就如同這地獄篇章主角經歷，使他遙想創辦人Elsa Schiaparelli於當年推出這些劃時代作品前，心中該是有多害怕。

SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網

於是Daniel Roseberry利用海綿、樹脂和其他人造材料手工製作出栩栩如生的豹、獅和狼頭，把書中代表慾望、驕傲和貪婪的象徵結合了連身洋裝和大衣等單品，使人目光無法移開。同時，Daniel Roseberry還表示系列中，還有一尊由銅製成並手工鍍上銅綠的巨型半身像，更是耗時4個月完成，更是他的個人最愛。不僅大秀有看頭，連受邀出席的歌手Doja Cat也以全身綴滿超過3,000顆水晶的大紅造型現身，蔚為巴黎高級訂製服周的話題。

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook

IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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IRIS VAN HERPEN 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自IRIS VAN HERPEN facebook
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SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網

SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網

SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
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SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網

SCHIAPARELLI 2023春夏高級訂製服系列。圖／摘自SCHIAPARELLI官網
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