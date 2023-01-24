小狗、馬兒、鳥籠 香奈兒2023春夏高訂今晚揭曉

2023年澳洲網球公開賽（澳網）來到了8強賽事，在男子單打部分，「西班牙蠻牛」納達爾因傷提早退賽、英國希望的Andy Murray則是止步於16強；前世界球王喬科維奇則是一路連勝，希望尋求他的第22座大滿貫金盃。這說明了闖入後半輪賽事的多是冉冉而昇的新世代球員，而其中這三位兼具了顏值跟實力，值得你認識他們！

2023-01-24 12:39