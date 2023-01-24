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小狗、馬兒、鳥籠 香奈兒2023春夏高訂今晚揭曉
香奈兒2023 春夏高級訂製服大秀影片，將於今（2023年1月24）日星期二台灣時間晚上九點（巴黎時間下午兩點）於CHANEL.COM發佈。
從今日率先曝光的一段前導影片與形象圖中可見，這次可能會出現一些前所未見的動物相關元素。2023春夏高級訂製服大秀是香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）第三次邀請藝術家 Xavier Veilhan合作共同打造。大秀前導影片中，Xavier Veilhan勾勒出數隻小狗與馬匹所奔跑的森林場景：馬，之於藝術家自身與香奈兒品牌來說，皆是具重要意義的動物，香奈兒女士對於馬術的鍾愛眾所週知；場景接著轉換到康朋街上深具象徵性的建築：在康朋街31號香奈兒代表性的地址前，模特兒Vivienne Rohner悄然從龐大的鳥雕塑中現身，身著白色斜紋軟呢大衣洋裝與黑色高挺禮帽。
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