難怪大家都愛他！韓系清新穿搭烘托「黑暗榮耀」李到晛暖男好氣質

宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》在2022年底上線後，火速在Netflix取得亮眼成績，劇情描述宋慧喬所飾演女主角在高中時期被多人霸凌而主動退學，數年後在男主角李到晛等人協助下，開始對當年的霸凌者等人進行徹底狠心報復的邪惡悲傷故事，這也是向來以浪漫題材打動粉絲的金牌編劇金銀淑首次挑戰復仇劇。今年27歲的韓星李到晛經由tvN電視劇《機智牢房生活》戲劇出道，後因出演《德魯納酒店》高清明一角而獲得關注，並逐漸從配角轉變為第一男主角。

而在《黑暗榮耀》中飾演整形外科醫生「朱如炡」的李到晛與宋慧喬，有著許多精彩對手戲，再次成為劇迷口中熱烈討論話題人物。在這部夯劇中，李到晛有著清新溫暖的笑容，外型看起來無害又純情，但隨著劇情的展開，還出現幻想手刃殺父兇手的場面驚悚駭人，讓人見識到他在演技上的爆發力與反差魅力。不只實力派演技多次提名獲獎，也因為其魅力外型讓曾有「第二眼帥哥」封號李到晛穿搭打扮也備受矚目。李到晛服裝裡除了常見的黑、灰、白等中性配色外，也會試著穿著草綠色、土黃甚至是寶藍等較為明亮色調的衣物，為他自身添加出更多活力外，也因為繽紛的色彩上身，讓他能夠展現出「年下男」的氣質。

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／摘自instagram

出身一般家庭，甚至李到晛曾說過希望在入伍前多賺點錢，減輕家裡的負擔讓父母好好休息。所以盤點他的服裝穿搭，不難發現李到晛並不會做出太複雜搭配或很花俏，像是現在處於寒冷季節時，就經常以「中高領」上衣來當內搭，之後不管是單穿或是配合羽絨夾克、大衣外套等製造出層次感，堆疊出斯文暖男打扮，增加好感度。除了中高領服飾當作基礎造型之外，李到晛更經常穿著不同襯衫，無論是隨興慵懶或是紳士正裝，皆能看見他輕鬆駕馭，消化出適合自己的合宜裝束。

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／摘自instagram

而身為韓國演藝圈的頭號陽光男孩，當然不能少了運動風格，特別是李到晛不僅會現代舞、特技體操，同時也是籃球健將，從初中時期一路到大學都是籃球隊的一員，實力不容小覷。所以利用連帽上衣混搭棒球夾克和老帽，讓運動造型增添層次感，是最適合李到晛個人特質的裝束。

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／摘自instagram

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／Netflix提供

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／Netflix提供

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／摘自instagram

韓劇「黑暗榮耀」李到晛。圖／摘自instagram

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