2023澳網最應該認識三位天菜球員！個個肌肉精實、有顏值又有實力還撞臉「雷神索爾」
2023年澳洲網球公開賽（澳網）來到了8強賽事，在男子單打部分，「西班牙蠻牛」納達爾因傷提早退賽、英國希望的Andy Murray則是止步於16強；前世界球王喬科維奇則是一路連勝，希望尋求他的第22座大滿貫金盃。這說明了闖入後半輪賽事的多是冉冉而昇的新世代球員，而其中這三位兼具了顏值跟實力，值得你認識他們！
●希臘男神西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）
俊美程度有如希臘古代雕像一般的西西帕斯，可以說是新世代中球員中，名氣與人氣最高的一位，世界排名第四位。今年24歲的他出生於希臘，是一名全面型的球員，個性調皮又幽默，私下的西西帕斯更十分享受在全球參與不同的比賽，時常在社群平台上分享他到各地出賽空檔時的旅行、大啖美食的片刻，還一度被球迷以為根本是旅遊型Vlog創作者。
一頭中長捲髮則是西西帕斯的外型招牌，在戴上墨鏡時跟網紅「dudewithsign」還有幾分相似，因此兩人還曾經跨界合作過，讓人看到他不同球員的一面。身高超過190公分的西西帕斯自小就開始練習網球，因此維持著精瘦結實的身形，能輕鬆駕馭不同的穿搭。無論是簡單的白T恤加上牛仔褲，或是長袖上衣搭配工作褲，都能襯托出西西帕斯的迷人陽光氣質，因此受到Rolex、adidas等品牌青睞，成為形象大使。
●俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）
來自俄羅斯的哈查諾夫有著濃眉，且蓄著濃密落腮鬍，乍看之下與飾演「雷神索爾」的澳洲男星克里斯漢斯沃很相像，因此讓沒關注網球動態的人，也能對他留下印象。而相信哈查諾夫自己也知道撞臉了「雷神」，因此還在社群帳號，上傳了手持雷神之鎚的照片，讓球迷們也覺得親民又搞笑。今年26歲的哈查諾夫，目前世界排名第20名，雖然整體比賽成績不如西西帕斯那樣亮眼，但在球場之外，可是一點都不輸人。
身長超過2公尺的哈查諾夫有著高大威猛的男子氣概的形象，球風也很慓悍，不辱出身「戰鬥民族」。除了球員造型之外，私下的他穿搭亦簡單，時常都是連帽上衣、T恤或是襯衫為主；然而精品品牌可是看好哈查諾夫天生衣架子的好身形，以及在俄羅斯世界的影響力。因此，哈查諾夫除了是Nike、Rolex與凱迪拉克豪華房車的形象大使之外，還是Giorgio Armani的代言人，更時常受邀登上時尚雜誌，詮釋新品。
●捷克「鮮肉」伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）
世界排名第71的伊日萊赫奇卡在今年的澳網上演了大驚奇，接連扳倒了大會種子球員，首度打進八強，讓人看到他的潛力與韌性。雖然是世界排名前100名的球員，但出身捷克，讓萊赫奇卡的關注度比起西西帕斯、哈查諾夫來得少，不過無損他的實力。今年21歲的萊赫奇卡來自運動世家，因此從小開始就接觸了不同運動，三歲時嘗試打網球就愛上了，並於2022年入選新生代總決賽，還一路擊敗其他好手獲得亞軍。
萊赫奇卡的身形相對看起來較為瘦弱，但一樣有185公分身高，而且脫下球衣後，還是有著因長年運動而鍛鍊出來的肌肉線條。同時，萊赫奇卡的頭身長比例極好堪比男模，基本上穿搭什麼都不成問題，襯衫則是私下造型的最愛，使他看起來就是清爽又俐落的小帥哥。雖然在偶而在面對鏡頭擺拍時還是略顯僵硬跟生澀，但依舊受到Bvlgari的欣賞，成為品牌好友，相信未來的萊赫奇卡也依舊能在網壇發光熱！
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