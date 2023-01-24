2023澳網最應該認識三位天菜球員！個個肌肉精實、有顏值又有實力還撞臉「雷神索爾」

2023年澳洲網球公開賽（澳網）來到了8強賽事，在男子單打部分，「西班牙蠻牛」納達爾因傷提早退賽、英國希望的Andy Murray則是止步於16強；前世界球王喬科維奇則是一路連勝，希望尋求他的第22座大滿貫金盃。這說明了闖入後半輪賽事的多是冉冉而昇的新世代球員，而其中這三位兼具了顏值跟實力，值得你認識他們！

●希臘男神西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）

俊美程度有如希臘古代雕像一般的西西帕斯，可以說是新世代中球員中，名氣與人氣最高的一位，世界排名第四位。今年24歲的他出生於希臘，是一名全面型的球員，個性調皮又幽默，私下的西西帕斯更十分享受在全球參與不同的比賽，時常在社群平台上分享他到各地出賽空檔時的旅行、大啖美食的片刻，還一度被球迷以為根本是旅遊型Vlog創作者。

一頭中長捲髮則是西西帕斯的外型招牌，在戴上墨鏡時跟網紅「dudewithsign」還有幾分相似，因此兩人還曾經跨界合作過，讓人看到他不同球員的一面。身高超過190公分的西西帕斯自小就開始練習網球，因此維持著精瘦結實的身形，能輕鬆駕馭不同的穿搭。無論是簡單的白T恤加上牛仔褲，或是長袖上衣搭配工作褲，都能襯托出西西帕斯的迷人陽光氣質，因此受到Rolex、adidas等品牌青睞，成為形象大使。

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

●俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）

來自俄羅斯的哈查諾夫有著濃眉，且蓄著濃密落腮鬍，乍看之下與飾演「雷神索爾」的澳洲男星克里斯漢斯沃很相像，因此讓沒關注網球動態的人，也能對他留下印象。而相信哈查諾夫自己也知道撞臉了「雷神」，因此還在社群帳號，上傳了手持雷神之鎚的照片，讓球迷們也覺得親民又搞笑。今年26歲的哈查諾夫，目前世界排名第20名，雖然整體比賽成績不如西西帕斯那樣亮眼，但在球場之外，可是一點都不輸人。

身長超過2公尺的哈查諾夫有著高大威猛的男子氣概的形象，球風也很慓悍，不辱出身「戰鬥民族」。除了球員造型之外，私下的他穿搭亦簡單，時常都是連帽上衣、T恤或是襯衫為主；然而精品品牌可是看好哈查諾夫天生衣架子的好身形，以及在俄羅斯世界的影響力。因此，哈查諾夫除了是Nike、Rolex與凱迪拉克豪華房車的形象大使之外，還是Giorgio Armani的代言人，更時常受邀登上時尚雜誌，詮釋新品。

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

●捷克「鮮肉」伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）

世界排名第71的伊日萊赫奇卡在今年的澳網上演了大驚奇，接連扳倒了大會種子球員，首度打進八強，讓人看到他的潛力與韌性。雖然是世界排名前100名的球員，但出身捷克，讓萊赫奇卡的關注度比起西西帕斯、哈查諾夫來得少，不過無損他的實力。今年21歲的萊赫奇卡來自運動世家，因此從小開始就接觸了不同運動，三歲時嘗試打網球就愛上了，並於2022年入選新生代總決賽，還一路擊敗其他好手獲得亞軍。

萊赫奇卡的身形相對看起來較為瘦弱，但一樣有185公分身高，而且脫下球衣後，還是有著因長年運動而鍛鍊出來的肌肉線條。同時，萊赫奇卡的頭身長比例極好堪比男模，基本上穿搭什麼都不成問題，襯衫則是私下造型的最愛，使他看起來就是清爽又俐落的小帥哥。雖然在偶而在面對鏡頭擺拍時還是略顯僵硬跟生澀，但依舊受到Bvlgari的欣賞，成為品牌好友，相信未來的萊赫奇卡也依舊能在網壇發光熱！

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。圖／摘自AO facebook

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自AO facebook

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）。圖／摘自instagram

伊日萊赫奇卡（Jiri Lehecka）。圖／摘自instagram

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。圖／摘自ATP facebook

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