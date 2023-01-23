台灣好行半價！西拉雅「鹿鹿公車站」啟用　打卡送小禮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾與候車亭合照上傳，可兌換小禮物。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
民眾與候車亭合照上傳，可兌換小禮物。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

走春哪裡去？位於西拉雅管理處官田遊客中心對面的候車亭，已於年初一正式啟用，藉由鹿群裝置藝術，賦予候車亭新意象。另外官田遊客中心仙境大草原也出現在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版中，適合粉絲們親臨現場。現在還有打卡送精美小禮、台灣好行半價等不同優惠方案。

眼尖的民眾可以發現，在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版一開頭，鍾欣凌婆婆被許傑輝公公在熱氣球上求婚的場景，就是在官田遊客中心仙境大草原。此外，遊客中心對面的全新候車亭，則是由鹿群裝置藝術點綴，增添候車時光的樂趣，也成為遊客認識西拉雅的識別意象，並且也提供公車路線資訊，方便民眾掌握時間。

行經官田遊客中心的「台灣好行-菱波官田線」，一共囊括尖山埤渡假村、烏山頭水庫、官田遊客中心、川文山、新化老街、南科考古館等景點，適合遊客春節走春，還可延伸至烏山頭水庫、八田與一紀念園區、隆田chacha文化資產教育園區，並在菱波官田自行車道騎乘自行車。

1月22日至2月28日期間，凡與官田遊客中心候車亭合照上傳，並加入西拉雅國家風景區管理處粉絲團即可至官田遊客中心領取精美小禮物；即日起至1月29日持電子票證搭乘台灣好行路線，可享半價優惠。

官田遊客中心仙境大草原曾出現在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
官田遊客中心仙境大草原曾出現在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
全新啟用的公車候車站，可以看見鹿群裝置藝術。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
全新啟用的公車候車站，可以看見鹿群裝置藝術。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

烏山頭水庫 婆婆 台灣好行

延伸閱讀

百年前的台灣人怎麼登山打卡？ 國家攝影中心線上揭密

台南台灣好行「2023 兔Gather Forever」陪你過新年

疑內神通外鬼 台南官田超商竊案警起獲7萬多元偽鈔

春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮

相關新聞

開賣才4天！全家「草莓優格霜淇淋」賣光 網灌爆粉專哀號：我要哭了

全家便利商店所推出的「霜淇淋」，一直是許多大小朋友喜愛的明星商品。全家更於1月20日起，推出充滿粉紅色澤的「草莓優格霜淇...

台灣好行半價！西拉雅「鹿鹿公車站」啟用　打卡送小禮

走春哪裡去？位於西拉雅管理處官田遊客中心對面的候車亭，已於年初一正式啟用，藉由鹿群裝置藝術，賦予候車亭新意象。另外官田遊...

19款燒肉、18道和牛料理！乾杯KANPAI CLASSIC插旗台中

乾杯集團旗下、主打獨家供應M 9+等級的ROBBINS ISLAND澳洲和牛料理的「KANPAI CLASSIC」繼去年...

三月北流新登場！ 跨世代重量級卡司齊聚 傳承張雨生音樂魅力

2022年為張雨生逝世25週年，北流特別舉辦《想你到月球｜張雨生特展》，自11月中開展以來受到廣大迴響。為延續特展帶給樂迷的感動，北流今（3）日宣布，將舉辦《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，邀請不同世代音樂人齊聚一堂熱烈開唱！

Uber Eats辦年貨 會員最高省千元

農曆春節圍爐團圓的重要時刻，Uber Eats集結商家合作夥伴的年節活動，為民眾省時、省力、省荷包，不用外出人擠人或在冷...

《璀璨帝國：紐約篇》三主角根本精品咖 IG炫富很有戲

真人實境秀節目《璀璨帝國》（Bling Empire）第四季、《璀璨帝國：紐約篇》日前已正式在Netflix上開播，劇情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。