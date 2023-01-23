台灣好行半價！西拉雅「鹿鹿公車站」啟用　打卡送小禮

走春哪裡去？位於西拉雅管理處官田遊客中心對面的候車亭，已於年初一正式啟用，藉由鹿群裝置藝術，賦予候車亭新意象。另外官田遊客中心仙境大草原也出現在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版中，適合粉絲們親臨現場。現在還有打卡送精美小禮、台灣好行半價等不同優惠方案。

眼尖的民眾可以發現，在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版一開頭，鍾欣凌婆婆被許傑輝公公在熱氣球上求婚的場景，就是在官田遊客中心仙境大草原。此外，遊客中心對面的全新候車亭，則是由鹿群裝置藝術點綴，增添候車時光的樂趣，也成為遊客認識西拉雅的識別意象，並且也提供公車路線資訊，方便民眾掌握時間。

行經官田遊客中心的「台灣好行-菱波官田線」，一共囊括尖山埤渡假村、烏山頭水庫、官田遊客中心、川文山、新化老街、南科考古館等景點，適合遊客春節走春，還可延伸至烏山頭水庫、八田與一紀念園區、隆田chacha文化資產教育園區，並在菱波官田自行車道騎乘自行車。

1月22日至2月28日期間，凡與官田遊客中心候車亭合照上傳，並加入西拉雅國家風景區管理處粉絲團即可至官田遊客中心領取精美小禮物；即日起至1月29日持電子票證搭乘台灣好行路線，可享半價優惠。 官田遊客中心仙境大草原曾出現在「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版。圖／西拉雅國家風景區管理處提供 全新啟用的公車候車站，可以看見鹿群裝置藝術。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

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