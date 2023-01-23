Uber Eats辦年貨 會員最高省千元

經濟日報／ 台北訊
Uber Eats首度推好運兔優外送合作夥伴感謝活動一起過好年。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首度推好運兔優外送合作夥伴感謝活動一起過好年。圖／Uber Eats提供

農曆春節圍爐團圓的重要時刻，Uber Eats集結商家合作夥伴的年節活動，為民眾省時、省力、省荷包，不用外出人擠人或在冷風中辦年貨，使用Uber Eats隨點即送就能從容準備澎湃年貨。

Uber Eats優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠7折起，一桌7道年菜不到2,000元即可享受佛跳牆、蔥燒鯽魚、XO醬米糕、蘿蔔糕、心太軟等喜氣年菜。Uber Eats也號召全聯、家樂福、大潤發、city'super、小北百貨、28家傳統市場等商家合作夥伴提供掃除用品及走春水果禮盒、進口伴手禮。為了醞釀年節氛圍，全台美食商家合作夥伴即日起更於平台上推出千項餐點、飲品買一送一的期間限定優惠。為了讓會員更有感，Uber One會員訂購生鮮雜貨最高激省千元，會員輸入優惠序號「新年賺1000」訂單消費滿1,499元，享75折優惠，單筆最高可折抵500元（限使用兩次）。

Uber Eats今年將首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，即日起連續3個周末，於大台北地區、桃園、台中、台南、高雄等六大城市的熱門外送地點，由超吸睛創意裝扮的幸福Eats兔大使發放「幸福開運金」給外送合作夥伴，以表示感謝外送合作夥伴選用 Uber Eats平台，為新年添好運，限額發送。

此外，商家夥伴也以行動表示支持與感謝，凡外送合作夥伴於指定期間出示手機上的訂單單號，即可獲開春小禮：大年初一到全聯福利中心接單的外送合作夥伴，可獲得「小時達開工紅包」一份，總量3.5萬份，送完為止；即日起至明（24）日至21Plus21風味館取餐，即可免費領取「蜂蜜綠茶」一杯，同期間至春芳號取單即可獲得「果香寶石紅」一杯，以及「春芳號招財紅包袋」，限額發送。

Uber 年貨 年菜

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