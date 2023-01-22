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《璀璨帝國：紐約篇》三主角根本精品咖 IG炫富很有戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Tina leung先前曾受miu miu邀請前往中東杜哈的派對。圖／翻攝自 IG @ tinaleung（合成圖）
Tina leung先前曾受miu miu邀請前往中東杜哈的派對。圖／翻攝自 IG @ tinaleung（合成圖）

真人實境秀節目《璀璨帝國》（Bling Empire）第四季、《璀璨帝國：紐約篇》日前已正式在Netflix上開播，劇情描寫洛杉磯亞洲人和亞裔美國人的奢華生活，男女主角們是時尚圈的KOL、精品界的VIP，全數八集的第四季，更帶人看到這些富裕階級使用的包款、精品，更有彼此間的交際手腕與真心話。

劇集中不容錯過的三個角色首推家族淨資產約40億美金的Dorothy Wang，以及本季登場的珠寶設計師Lynn Ban與造型師Tina Leung。其中由於Dorothy Wang在本季中從洛杉磯搬到紐約，自陳平常不愛冒險的她，也期許「紐約版」的Dorothy能更大膽一點，「過著冒險與更隨性的生活。」而另一位登場的造型師Tina Leung則在亞洲社群中活躍，她並與設計師Phillip Lim等人交好，並自稱為「亞酷族（Slaysians）」。訂製珠寶設計師Lynn Ban也在劇中展現強烈存在感，例如Dorothy Wang第一次在Tina Leung陪同下前往另一組富豪夫妻檔Deborah與Stephen Hung的派對時，Lynn Ban便展現出強烈、浮誇、前衛的服裝品味。

本季劇情第一集中，Dorothy Wang一開始就因為遲到2小時與富豪夫妻檔的Deborah「槓上」，兩人在IG限時動態中的留言互嗆，成為首集焦點，而另一支線的造型師Tina Leung更在後段前往參加時裝周，全身換上香奈兒斜紋軟呢外套、高跟鞋、包款的她，卻在秀場遇上突發狀況，更成為第一集的戲劇性神展開結尾。

現實生活中，Dorothy Wang由於在先前已打響名號，加上家族40億美金的身價，讓其IG（dorothywang）擁有105萬粉絲，並不時秀出在義大利採購Bottega Veneta、Dior包款，而劇中Dorothy Wang更大秀Hermes鴕鳥皮鉑金包，展現深厚家底。身為訂製珠寶設計師的Lynn Ban，最知名的客戶莫過於流行天后蕾哈娜（Rihanna），其IG帳號（lynn_ban）目前已擁有14萬粉絲，除了在《璀璨帝國：紐約篇》中不時使用CHANEL單品，她在出席Netflix的記者會時則穿上了Versace的高級訂製禮服。身為網紅、造型師的Tina Leung則和眾多品牌如Victor & Rolf、Valentino、Louis Vuitton維持友善關係，並展現了某些時裝周的潛規則。

想知道這些名流們（可能）異於常人的價值觀、豪奢財力與品味？全數八集的第四季已在Netflix上映，值得這個過年，好好追劇、大開眼界！

Dorothy Wang去年11月曾在IG打卡在台北遊，貼文的首圖即秀出一顆拼接的Hermes包款。圖／翻攝自 IG @ dorothywang（合成圖）
Dorothy Wang去年11月曾在IG打卡在台北遊，貼文的首圖即秀出一顆拼接的Hermes包款。圖／翻攝自 IG @ dorothywang（合成圖）
Dorothy Wang除了是Netflix真人情境秀《璀璨帝國：紐約篇》的主人翁，家族企業身價推算約40億美金，也讓她在影集內持有大量精品包款、同時也常成為精品品牌派對的VIP。圖／翻攝自 IG @ dorothywang
Dorothy Wang除了是Netflix真人情境秀《璀璨帝國：紐約篇》的主人翁，家族企業身價推算約40億美金，也讓她在影集內持有大量精品包款、同時也常成為精品品牌派對的VIP。圖／翻攝自 IG @ dorothywang
來自香港的Stephen Hung與妻子Deborah Hung，身價估計約20億美金，是第一集中的關鍵角色。圖／翻攝自Netflix
來自香港的Stephen Hung與妻子Deborah Hung，身價估計約20億美金，是第一集中的關鍵角色。圖／翻攝自Netflix
除了在IG與劇中展現前衛品味，珠寶設計師Lynn Ban（右）同時經營了頂級客群的訂製珠寶設計服務，例如蕾哈娜（左）便是她的客戶之一。。圖／翻攝自Netflix
除了在IG與劇中展現前衛品味，珠寶設計師Lynn Ban（右）同時經營了頂級客群的訂製珠寶設計服務，例如蕾哈娜（左）便是她的客戶之一。。圖／翻攝自Netflix
由新加坡前往美國發展的珠寶設計師Lynn Ban，不時在IG中大秀自己的珠寶穿戴。圖／翻攝自 IG @ lynn_ban
由新加坡前往美國發展的珠寶設計師Lynn Ban，不時在IG中大秀自己的珠寶穿戴。圖／翻攝自 IG @ lynn_ban
在出席Netflix首映時，Lynn Ban則穿上了Versace的訂製禮服。圖／翻攝自 IG @ lynn_ban
在出席Netflix首映時，Lynn Ban則穿上了Versace的訂製禮服。圖／翻攝自 IG @ lynn_ban
造型師Tina Leung在第一集最後受邀參加CHANEL時裝秀，但一場意外，成為戲劇性的亮點與結尾。圖／翻攝自Netflix
造型師Tina Leung在第一集最後受邀參加CHANEL時裝秀，但一場意外，成為戲劇性的亮點與結尾。圖／翻攝自Netflix
Dorothy Wang去年曾前往義大利度假勝地Portofino，便秀出大肆採買的Bottega Veneta、Dior與Hermes包款。圖／翻攝自 IG @ dorothywang（合成圖）
Dorothy Wang去年曾前往義大利度假勝地Portofino，便秀出大肆採買的Bottega Veneta、Dior與Hermes包款。圖／翻攝自 IG @ dorothywang（合成圖）
Tina leung（梁伊妮）的IG擁有約34萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ tinaleung（合成圖）
Tina leung（梁伊妮）的IG擁有約34萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ tinaleung（合成圖）

紐約

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