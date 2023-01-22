台旅客無故No Show？日本溫泉飯店痛心損失5.6萬 網友齊撻伐
國境開放後，日本已是不少人旅遊首選。然而根據自由時報與ETtoday報導，有名台灣旅客去年透過訂房網站下訂日本高評價溫泉飯店「湯布院村（ゆふいん椿）」、並預定近24萬日圓（約新台幣5.6萬元）高級食材，唯抵達日期來臨時（1月20日）卻未現身，飯店嘗試聯絡電子郵件、手機都無法取得旅客回應，不僅讓飯店大為損失，並感到痛心與傷心。
位於九州大分縣觀光名勝湯布院的「ゆふいん椿」，是google map上擁有4.2顆星評價的高價旅宿，即便透過訂房網站，單晚費用都在新台幣萬元以上起跳。消息一出後，有網友表示，如果這位消費者仍拒付費用，「建議日本業者公布他留下的的姓名與居住地區的資訊。」另有網友則回應，對於失信欺騙的行為應予以譴責，但也建議業者預訂時收取一定金額，此外更有網友針對No Show行為表示，「如果沒正當理由，真的該標記『NO BRAIN』才對」。
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