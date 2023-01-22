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幸運來敲門！新光三越福袋大獎得主「剛好車子需換新」
新光三越全台福袋最大獎為台北信義新天地送出價值195萬的LEXUS ES 200頂級版，今天下午幸運得主開出，為從台中北上遊玩的71歲得主林女士，一家人也一起在場陪伴她迎接這個意外的驚喜。林女士指出，五、六年來都有買福袋，但這次第一次中大獎。她先生指出，剛好車子需要換新，這大獎來的正是時候。
新光三越福袋採線上預購制，台北信義新天地1千個福袋＋福箱，開賣半小時完售。初一則來了950個購買福袋的民眾到現場，要試試新年手氣抽大獎。
喜中汽車大獎的林女士表示，福袋是由住在台北的女兒、女婿線上預購，二天前特別北上與女兒相聚，今天大約10點半到現場排隊。林女士指出，沒有特別的招財方式，只不過當時怕台北天氣冷，就穿了當時女兒結婚時穿的紅外套來台北，只是剛好是大紅色的，很湊巧。
林女士說，當抽中頭獎金牌那剎那，心裡顫動了一下，中獎後心情非常驚喜，今晚應該可以睡得很好。除了她，女兒也購買了一個福袋，裡面是「花神咖啡禮盒」，剛好也是女兒想要的商品。
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