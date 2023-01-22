Hermes 23冬季男裝秀 輕快疊加 編織細節重溫匠人手藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小型的金屬元件時而妝點衣物、時而成為獨立的配件，亮眼不浮誇。圖／Hermes提供（合成圖）
小型的金屬元件時而妝點衣物、時而成為獨立的配件，亮眼不浮誇。圖／Hermes提供（合成圖）

法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）昨日於巴黎發表了23冬季男裝，全系列47套造型在優雅的法式風格基礎上，運用以大量的拼接拼接、金屬配件或裝飾元素，以自信步伐向前，且玩耍、且嬉戲。

23冬季的色彩綜觀先以咖啡、棕色、焦糖、駝色，構建了暖冬的溫暖基調，薄霧、礫石、水藍與海軍藍疊加上情調，並以無煙煤、象牙與黑，完整了調色盤。交錯編織的皮革，成為高領皮革外套、粗織毛衣、皮長褲上的圖騰，進而展現出手工藝的奢華本質，而大量的拼接更是本季單品中的設計語彙：無論是皮革與毛料的拼接、針織毛衣上純色與多色織線的拼接、粗織毛衣上圖紋樣式與留白的拼接，賦予了豐富的層次質地；其中最搶眼的一款單品當屬V字領的黑色拼接開襟毛衣，洋溢著巴黎的輕快時髦。

五分袖毛衣搭配上高領套頭長袖、皮褲與短金屬腰鍊，頗有1990年代的街頭感，在優雅中藏入一襲不羈。短版的拉鍊套頭工作風外套拼接上皮革抽繩連帽，展現了機動，但巧妙秀出的金屬扣頭皮帶、短腰鍊、皮長褲與厚底靴，則讓奢華也可以滿溢豐沛的行動力。小型的金屬元件裝飾時而妝點衣物、時而成為獨立的配件：Chaîne d'ancre純銀或玫瑰金項鍊和手環、皮革長褲上的短金屬腰鍊、外套上的馬銜金屬釦飾、襯衫領片上的迷你掛鏈、黑色的小牛皮革鑰匙長項鍊、Chaîne d'ancre Chaîne d'ancre Chaos Fancy白K金鑲鑽單邊耳環，則帶出恰到好處的亮眼而非浮誇。

同時本季更讓人看見大量、多層次的長度疊加：襯衫或內搭的上衣不再「紮」入褲頭，有時悄悄從外套下擺或袖口「探出」，除了帶來視覺色彩上的變化，更有著隨興但不隨便的自由愜意，而天鵝絨的圓領背心外套，更以深黑、和諧肩線搭配亨利領開襟上衣，展現出低調內斂的風格最高級。

天鵝絨的圓領背心外套，以深邃黑色、和諧的肩線輪廓，展現黑的豐富層次，低調且內斂。圖／Hermes提供
天鵝絨的圓領背心外套，以深邃黑色、和諧的肩線輪廓，展現黑的豐富層次，低調且內斂。圖／Hermes提供
透過網格上的重寫正方形、色彩豐富的愛爾蘭絞花針織面料與開襟衫的絲綢連結處，Hermes嘗試以時裝再現工匠的手感溫度。圖／Hermes提供
透過網格上的重寫正方形、色彩豐富的愛爾蘭絞花針織面料與開襟衫的絲綢連結處，Hermes嘗試以時裝再現工匠的手感溫度。圖／Hermes提供
開襟針織毛衣上的幾何編織圖騰與皮革的柔韌，形成雅致舒適的二重奏。圖／Hermes提供
開襟針織毛衣上的幾何編織圖騰與皮革的柔韌，形成雅致舒適的二重奏。圖／Hermes提供
短版拉鍊工作風外套拼接上皮革抽繩連帽，展現了機動感，同時搭配的短腰鍊、皮長褲與厚底靴，則讓奢華也可以滿溢豐沛行動力。圖／Hermes提供
短版拉鍊工作風外套拼接上皮革抽繩連帽，展現了機動感，同時搭配的短腰鍊、皮長褲與厚底靴，則讓奢華也可以滿溢豐沛行動力。圖／Hermes提供
針織毛衣上同樣花紋的純色與多色彩的拼接，讓簡約與斑斕並存。圖／Hermes提供
針織毛衣上同樣花紋的純色與多色彩的拼接，讓簡約與斑斕並存。圖／Hermes提供
Hermes甫發表23冬季男裝，全系列47套造型在法式風格基礎上，展現出自由嬉戲活力。圖／Hermes提供
Hermes甫發表23冬季男裝，全系列47套造型在法式風格基礎上，展現出自由嬉戲活力。圖／Hermes提供
拼接的開襟毛衣外套，散發出輕快的法式優渥。圖／Hermes提供
拼接的開襟毛衣外套，散發出輕快的法式優渥。圖／Hermes提供

愛馬仕 巴黎

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