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SOGO福袋「頭香哥」又是他 超級鐵粉連續17年準時報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
連續排17年SOGO福袋的超級鐵粉「頭香哥」葉先生。記者江佩君／攝影
連續排17年SOGO福袋的超級鐵粉「頭香哥」葉先生。記者江佩君／攝影

SOGO台北店大年初一到初三都有福袋可以買，初一台北好天氣，今天SOGO忠孝館開店前湧進近千人排福袋，排隊頭香照例由SOGO福袋超級鐵粉、連續排17年的葉先生拔得頭籌，除夕夜吃完圍爐後晚上8點半就衝到SOGO排隊。只不過今年葉先生狂瘦27公斤，外型差點讓人認不出來，受訪時他說「我就是去年的頭香」，摘下口罩才認出「頭香哥」又準時報到啦。

「SOGO福袋頭香哥」連續排了17年的SOGO福袋，排到SOGO工作人員都認得他。問他為何對SOGO福袋那麼忠誠？葉先生表示「新年想博得好彩頭，每年來排福袋，工作上真的有感覺比較順。」不只他來，就連同事也被他排福袋的熱血渲染，凌晨也一起來排隊。葉先生的同事指出，第一次來排福袋就抽到iPad，所以之後都會來排。

葉先生與同事都鎖定忠孝館8樓福袋大獎iPhone手機而來，排福袋有沒有什麼撇步可分享？葉先生說「要身體健康才能跑得快、跑穩、知道方向，建議事先要做功課，先看DM或網站，評估哪層樓的福袋效益比較大。」

但想要搶到各樓層福袋大獎還是要靠運氣，去年「頭香哥」抽到鍋子，今年他則抽到「虎牌保溫壺」，他說，每年抽中的獎品都拿來孝敬媽媽，今年雖然沒抽到心中頭號大獎iPhone，但SOGO還是有初一大獎「星宇航空東京雙人來回機票」可以碰運氣。

SOGO董事長黃晴雯指出，今年春節長達10天，很多人都很開心，我們今年福袋設計上，針對國人很喜歡的旅遊風潮，推出了海陸空三種特別福袋，初一到初三都可以抽大獎。SOGO福袋有兩大特色，第一，我們不做預購，福袋就是要當天來排才開心歡喜。第二，我們沒有地雷福袋，福袋都是商品福袋，消費者可以知道自己買到什麼福袋，是透明又實在的。今年因為有10天假期，我們預計福袋、春節業績可以成長1成。

SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影
不少民眾全家大小出動排福袋。記者江佩君／攝影
不少民眾全家大小出動排福袋。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（中）指出，今年春節假期長達10天，預估春節檔期業績可成長1成。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（中）指出，今年春節假期長達10天，預估春節檔期業績可成長1成。記者江佩君／攝影
百貨開門後，民眾紛紛跑步進場搶買福袋。記者江佩君／攝影
百貨開門後，民眾紛紛跑步進場搶買福袋。記者江佩君／攝影

福袋 SOGO

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