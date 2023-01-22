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Homme Plissé Issey Miyake 23秋冬男裝巧織光衣幻戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以短纖維再生尼龍製成的面料具有柔軟質感，加上抽繩設計後，將讓大衣變身肩包、可變形披掛於身上。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
以短纖維再生尼龍製成的面料具有柔軟質感，加上抽繩設計後，將讓大衣變身肩包、可變形披掛於身上。圖／Issey Miyake提供（合成圖）

身為時尚名設計師三宅一生旗下品牌的Homme Plissé Issey Miyake，日前甫於巴黎東京宮（Palais de Tokyo）發表了23/24秋冬男裝秀，本季以「單純於形（Upon A Simplex）」為主軸，透過三段的光影沉浸式藝術表演，將幾何線條延伸至皺摺，帶來原始、純粹、但變化多端的全數40套發表。

在全長約14分鐘的大秀中，光影由點、拉長為線，旋轉、傾斜，並以矩陣式的結構在模特兒風衣輪廓的背影、空間、秀台平面，撩起了玩興淘氣。原來法國里昂的創作團隊Adrien M & Claire B以投影、舞作的形式，帶來三段行動藝術並巧妙呼應了本季服裝。

本季的用色維持過往明亮但溫和的特性，但以縐摺構成最簡約的印花，讓服裝重回基本面。縐摺與版型的變化在40套造型中展現出無限可能，Monthly Color July系列的脊狀皺摺自頸部延伸至肩線，加上寬鬆的立領帶來了輕鬆、和諧的氣氛；從三角體得到靈感的全新Edge Coat使用了高密度聚酯纖維，同時背面的皺摺更在左右兩個袖口間彼此延伸連結；Skew Grid縐褶網格印花系列透過對角線縐褶和斜線營造出宛如萬花筒的變形瞬間，無論成套或單件搭配黑色都能展現出強烈的存在。

值得一提的是：第30、第31套的模特兒分別穿橘紅、紫色服裝，兩人身上各自背上了一款超大尺寸具有服裝輪廓特徵的包款，這「枚」短纖維再生尼龍打造的Truss包款也是大衣，其實是具有棉質質地與抽繩設計，可自由在大衣與包款間切換；而兩位對比的模特兒先是平行前進，爾後在走道中段分開、交會畫出了一個圓形並持續向前，更在雙模特兒、對比色彩、服裝與包款間，延伸出服裝與人、平面與立體、主觀與客觀、自我與世界的多重辯證。

光影由點、拉長為線，並以矩陣式的結構在空間、秀台平面上，撩起玩興淘氣。圖／Issey Miyake提供
光影由點、拉長為線，並以矩陣式的結構在空間、秀台平面上，撩起玩興淘氣。圖／Issey Miyake提供
Three by Six系列以六個三角形組成，透過不同的開口、展現出衣擺不規則的造型之美。圖／Issey Miyake提供
Three by Six系列以六個三角形組成，透過不同的開口、展現出衣擺不規則的造型之美。圖／Issey Miyake提供
Homme Plissé Issey Miyake本季以「單純於形（Upon A Simplex）」為主軸，演繹原始、純粹的幾何之美。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
Homme Plissé Issey Miyake本季以「單純於形（Upon A Simplex）」為主軸，演繹原始、純粹的幾何之美。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
Monthly Color July全新外套版型具有更圓潤的肩線，以及自頸部延伸至肩線的縐褶。圖／Issey Miyake提供
Monthly Color July全新外套版型具有更圓潤的肩線，以及自頸部延伸至肩線的縐褶。圖／Issey Miyake提供
縐褶網格印花系列透過對角線縐褶和斜線營造出宛如萬花筒的變形瞬間，存在感鮮明。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
縐褶網格印花系列透過對角線縐褶和斜線營造出宛如萬花筒的變形瞬間，存在感鮮明。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
全長約14分鐘的大秀中，法國團隊Adrien M & Claire B帶來三段行動藝術並呼應了本季服裝。圖／Issey Miyake提供
全長約14分鐘的大秀中，法國團隊Adrien M & Claire B帶來三段行動藝術並呼應了本季服裝。圖／Issey Miyake提供
本季的用色維持過往明亮但溫和的特性，並透過縐摺成為最簡約的印花。圖／Issey Miyake提供
本季的用色維持過往明亮但溫和的特性，並透過縐摺成為最簡約的印花。圖／Issey Miyake提供

模特兒 光影

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