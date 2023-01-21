汪汪!!最兇「萌」波奇塔佔據心臟！ 羚邦 2023年動漫展

羚邦代理強檔與新作動畫接連上陣，在「2023台北國際動漫節」開賣討論度居高不下的《鏈鋸人》、《BLEACH死神 千年血戰篇》、《藍色監獄》，蓄勢待發且人氣不敗的《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《遊戲人生》、《電影版搖曳露營△》等動畫新款週邊，萬眾期待的新春福袋、樂趣滿載的羚邦抽抽樂及滿額贈，一次解鎖超值優惠內容，等著大家到現場嘗鮮挖寶！

羚邦推出《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》及《排球少年!!》四大王道福袋，每款均一價NT$990，且限量販售，購買需搶快！《鏈鋸人》福袋包含可愛的波奇塔隨身碟、早川家的Q版玩偶（隨機乙款）、公安對魔特異4課的提花毛巾及L夾（隨機乙款）；《咒術迴戰》福袋則有消極到變成紙片人的虎杖地墊、咒術高專的提花毛巾、狗卷救命藥的喉嚨藥鑰匙圈及角色明信片組（隨機乙組）；《排球少年!!》福袋封入初登場的音駒高中校園書包、烏野高中排球部的提花毛巾、閃亮亮的烏野浴衣款金屬海報組（共四款）及烏野、音駒和青葉三校戒指（隨機乙款）；《我的英雄學院》福袋內含雄英高中的校園書包、綠谷的個性ONE FOR ALL提花毛巾、可收藏帥氣英雄卡的蒐集卡冊及展現英雄個性的軍牌項鍊（隨機乙款）；過年不買個福袋就少了節慶滋味，買一袋就能精華到手！

凡在羚邦單次單筆消費滿NT$500即有隨機小禮乙份；滿千即贈《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》及《藍色監獄》大提袋隨機乙款；滿NT$2,000隨機送《咒術迴戰》招式毛巾及角色短襪乙個；滿NT$3,000贈《咒術迴戰》角色感溫馬克杯隨機乙款；滿NT$4,000即送《咒術迴戰》Q版角色小抱枕隨機乙款，滿含心意回饋粉絲的大力支持。

結帳還能玩羚邦抽抽樂（每抽NT$200），A～F賞共計六大獎項，最大賞是可組裝多配件變換姿態的《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》及《排球少年!!》隨機乙款黏土人，其他還有《我的英雄學院》體現身體各細節的綠谷出久及爆豪勝己公仔，《咒術迴戰》、《BLEACH死神》及《排球少年!!》等各作品多款長抱枕、保溫杯、角色戒指及隨機獎品，開春就來拼運氣，以小博大為自己贏得大獎。

【2023第十一屆台北國際動漫節】

日期：2023/1/27(五)～1/31(二)

地點：台北南港展覽館１館 羚邦 116（靠近展場１號入口） 動漫展消費滿額贈。羚邦提供 動漫展福袋。羚邦提供

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