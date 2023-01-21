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過年在家勤保養！牢記3件事不要做 否則面膜「敷了等於白敷」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
過年在家勤保養。圖／摘自pexels
過年在家勤保養。圖／摘自pexels

在過年期間，如果不想要出門，那就在家追劇、打麻將，也別忘了要好好保養。許多女生的保養，從日常就已經是或不可缺的一件事情，而在其中非常重要的關鍵就是「敷面膜」。強化肌膚的補水、修復等等，但敷面膜也有它的規矩與法則，盲目的敷臉可能反而損傷肌膚。

敷面膜遵循這3不要讓面膜不白敷

1.不要直接洗臉

敷完面膜後，第一個重要的事情，就是不要直接洗掉臉上的精華液。一定要讓面膜的精華液殘留在臉上一些時間，不然會浪費掉精華的部分，且肌膚都還沒完全吸收到養分，直接去洗臉，同時也會讓臉部肌膚出現反應不過來的可能，反而損傷肌膚的基底。

2.不要天天敷臉

市面上面膜功效多種，但無論是什麼樣的功效面膜，都不要天天敷。就算想要為自己的肌膚基底補水、修復，都會對肌膚變成負荷，過度的吸收對於肌膚來說，短時間根本無法承受，過度好合的營養當然也是大家皆知的脂肪粒堆積的風險。

3.不要在洗澡時敷臉

有些女生喜歡在洗澡的時候直接敷著臉，一來可以省下許多時間跟精力，但千萬不要這麼敷臉。淋浴時的水打在臉部時，面膜的精華就已經被稀釋掉，二來浴室內的高溫度，會讓面膜上的精華快速的蒸發掉，以至於吸收不到我們的臉部肌膚時就已經變成一張單純的紙巾貼在臉上，毫無意義。

面膜 女生

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