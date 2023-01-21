BTS Jimin、J-Hope巴黎比帥！跟貝克漢看Dior男裝秀

甫成為Dior全球品牌代言人的BTS（防彈少年團）成員Jimin，當然要馬上來捧品牌的場，現身巴黎Dior 2023秋冬男裝秀，同場還有另位成員J-Hope也一起看秀，Dior此次男裝秀眾星雲集，包括大衛貝克漢與兒子克魯茲貝克漢、羅伯派汀森也同場，可說是顏值最高的一場秀。

今年巴黎男裝秀中，韓星們可說掀起韓流，從曝光的Dior秀場外的影片就發現，Jimin可說是人氣爆表，此次現身Dior秀，一身西裝搭配高領毛衣，以及靴款，展現帥氣風度，而J-Hope半褲裝、半裙裝，更是時髦度滿分，大衛貝克漢與兒子克魯茲貝克漢都是西裝現身，倒是羅伯派汀森穿上毛料外套與及膝短裙，中性感十足。

由Kim Jones操刀的Dior 2023秋冬男裝，是向曾任Dior品牌接班人的Yves Saint Laurent致敬，在1958年，Yves Saint Laurent推出首個Dior時裝系列，當時就引發轟動，如今也成為Kim Jones本次的設計靈感。

Kim Jones指出，時尚品牌的循環就是重生與新生，且現在和未來都有歷史的影子，更認為現在就是新舊交融的世界，不斷變化與改變。

因此2023秋冬男裝，Kim Jones把陽剛與陰柔都放在男裝上，運用英國裁縫技術與高級訂製服的套裝設計，整體更為現代感、實穿性，而剪裁上更為柔和，可以正式也能休閒，可以隨著穿戴者的個性隨之轉變。

其中也有部分來自經典作品的重新翻新，如Yves Saint Laurent設計出的Paris水手服套裝，Kim Jones改用騎兵斜紋布面料，搭配寬鬆版型，變成一件漁夫罩衫，另款Acacias的露肩設計，則變成羊毛西裝，展現慵懶的一面。包款部分呼應Yves Saint Laurent喜愛的簡約風格，整體更為低調優雅，展現出男人多樣化的面貌。 Dior秋冬男裝秀，讓整體剪裁更為柔和。圖／Dior提供 BTS的Jimin（左）、J-Hope出席Dior男裝秀。圖／Dior提供 Dior秋冬男裝秀，向Yves Saint Laurent的設計致敬。圖／Dior提供 Dior秋冬男裝秀，讓男人呈現多樣化面貌。圖／Dior提供 Dior秋冬男裝秀，讓整體剪裁更為柔和。圖／Dior提供 Jimin剛成為Dior品牌代言人。圖／Dior提供 羅伯派汀森出席Dior男裝秀。圖／Dior提供

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