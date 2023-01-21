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絕對要筆記！兔年12生肖運勢最強月份公開　升官發財囉

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
運氣好的時候，升官發財都有望。圖／摘自pexels
運氣好的時候，升官發財都有望。圖／摘自pexels

從虎年進入兔年全新的一年，12生肖的命運都會發生很大的變化。進入2023兔年，事實上很多人的命運都會隨著一些發生的事件產生許多微妙的變化。如果想提前了解事情的發生，就來看看以下各生肖在兔年哪個月的運勢最佳，趁著好時機來提昇自己。

兔年生肖運勢

生肖鼠

農曆5、7、8月的運勢最好，尤其在7月的時候，在職場上可以獲得突破性的發展，過去辛苦打拼的自己，終於在此時得到自己理想中的好結果，心理、身體的健康狀況都良好。

生肖牛

農曆正月、5、7月運勢最佳，在7月也能夠擁有自我表現的機會，在職場上也能被上司看見自己的諸多表現，有機會的話，溫吞的牛牛該掌握機會為自己毛遂自薦的時刻。

生肖虎

農曆5、6、7月的運勢最佳。在5月的時候感受特別深，心情跟健康的愉悅感都會一股湧上，各方面運勢表現也有不錯的成績，但凡事盡力而為即可，別給自己施加過多的壓力，以免往後勞神傷神反噬到自己。

生肖兔

農曆4、9、10月運勢最佳。在10月時落在考試運、考取資格都會獲得不錯的成就感，在職場上的話，上司的重視也間接為自己提升了不少的自信心跟向心力，這樣的鼓勵鞭策反而變成自己的助力。

生肖龍

農曆4、7、10月運勢最佳。7月的時候，會遇到許多的意料之外驚喜，在感情方面也會出現不錯的桃花對象，這幾個月是龍寶寶值得期待脫單的月份。

生肖蛇

農曆2、6、8月的運勢最佳。尤其在8月時，事業運突飛猛進，在這個月份中會出現貴人的幫助，有貴人的提攜，當然會更事半功倍，單身想脫單的人，這些月份也好好把握。

生肖馬

農曆2、3、10月運勢最佳。10月是馬寶寶最佳運勢的時刻，此時適合去外地走走，來趟心曠神怡的旅行，有助於事業、財運發展更好的前程，同時在投資理財上，也可以幫助到自己有不錯的收益。

生肖羊

農曆4、7、11月運勢最佳。7月當中財運、運勢都非常的旺盛，所有事情都朝著好的方向發展。但要切記不要為一時的見好就忘記注意自己的健康跟顧及身邊的人，抽空與家人、好友相處才是最重要的資產。

生肖猴

農曆4、8、9月運勢最佳。8月中是小猴寶最佳的月份，各方面的穩步前行，此時屬猴的人內心有分安定感，且目標明確，在職場上有機會升職加薪，但要注意自己的睡眠問題。

生肖雞

農曆5、7、10月運勢最佳。尤其10月時，學習慾望增加，多看書，就能獲得好成績且持續提升。在職場中也因為自己的知識跟別人有出現斷層，因而獲得不錯的口碑跟嘉獎。

生肖狗

農曆正月、7、10月運勢最佳。農曆正月的財運最佳，能夠實現豐富財富的累積時刻，想要一夜暴富的美夢，不妨多多嘗試，不過要切記別得意忘形，勤儉節約才是真正的守財富裕之道。

生肖豬

農曆3、5、8月運勢最佳。尤其在8月，職場上會展現出亮眼的表現，成績出色讓自己的未來職場上佔有重要的地位的一個月，升職加薪當然不在話下。

在運勢最強時，做事都會順風順水。圖／摘自pexels
在運勢最強時，做事都會順風順水。圖／摘自pexels
快記下來，自己哪些月份運勢最好。圖／摘自pexels
快記下來，自己哪些月份運勢最好。圖／摘自pexels
運勢強的時候，做事都很順利。圖／摘自pexels
運勢強的時候，做事都很順利。圖／摘自pexels
12生肖在兔年，運勢最好月份公開囉。圖／摘自pexels
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月運勢 職場 兔年

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