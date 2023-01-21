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新北八大招商案祭新春優惠 消費加碼抽來回機票等好禮

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊宏匯廣場今年以「HANSA極地動物裝置展」打造全新購物空間，極地動物身影遍佈商場。圖／新北市經發局提供
新莊宏匯廣場今年以「HANSA極地動物裝置展」打造全新購物空間，極地動物身影遍佈商場。圖／新北市經發局提供

今年春節假期長達10天，新北市經發局彙整林口三井、淡水滬尾、新莊凱悅酒店等8大招商案春節優惠，消費還有機會抽雙人來回機票，歡迎民眾到新北走春、購物、吃美食，試試好手氣，喜迎金兔年

經發局指出，在旅宿部分，板橋凱撒大飯店推出「金兔迎春」新春住房專案，入住送美味自助早餐、享27樓行政酒廊VIP禮遇及新年好手氣組（開運紅包、刮刮卡）；趣淘漫旅-台北則推出「泰有趣」住房專案，享板橋凱撒蓮花泰式餐廳雙人套餐、早餐買一送一優惠。

淡水漁人碼頭福容大飯店推出高CP值的「兔年如意」二天一夜雙人假期專案，市景豪華客房1萬1999元，加價1000元即可升等，還贈送甜點禮盒及淡水達人遊程等豐富內容，搭配小資族群推出專案，1月26日至1月28日訂房享85折優惠。

新開幕的「新莊凱悅嘉軒酒店」也推出農曆新春專案，1月20日至29日住宿標準客房3900元起，預訂毛孩精緻假期，享標準客房優惠房價4446元起，讓毛小孩也可以享舒適的住宿環境。

將捷金鬱金香酒店因應兔年推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要3685起，1月21日至25日入住加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含「日本航空桃園-東京成田雙人來回機票」、萬元住宿券等百項好禮。

新莊宏匯廣場今年以「HANSA極地動物裝置展」打造全新購物空間，極地動物身影遍佈商場，逛街還能攝取動物科普知識。1月22至24日當日只要消費888元，就送紅包1個，最大可獲得「星宇航空台北-亞洲」不限航點來回機票；期間還舉辦「高樁秀」、「鼓藝演進」及「布袋戲」等活動，購買虛擬遊戲設施VR Zone套票還可抽Home pod mini。

新店區的「DCC碧潭廣場」各專櫃相繼推出餐飲及生活用品相關優惠。澳洲Furi、英國Stantly Rogers、德國ELO等百件品牌廚具全面5折起獨家優惠，「Good Luck兔You」活動，單筆消費滿1688元即可登錄發票抽「台北-日本來回雙人機票」等，活動只到2月5日止。「林口三井Outlet」除各專櫃推出節期優惠活動外，在戶外區中央廣場舉辦春節表演，1月22日太鼓演奏、1月23至24日魔術秀等精彩演出，讓遊客在逛街購物時也能感受熱鬧的節慶氛圍。

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