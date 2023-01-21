資訊業董事長王俊華愛吃成趣 成功轉型餐飲大亨

亞資科技董事長王俊華酷愛美食、交友，索性自己成立覓奇餐飲集團開餐廳，禮聘米其林星級主廚掌廚，繼創設日料、鐵板燒、火鍋等餐廳後，近期又砸下重金裝潢，在高雄亞灣區開設頂級日式燒烤，客人用餐時有貼心的桌邊服務，吸引不少政商名流光顧，從冰冷的科技業跨足餐飲界，他笑說，經營餐飲業比較有「溫度」。

王俊華是高雄科技資訊界聞人，曾任兩屆高雄市電腦公會理事長。10多年前，旗下在全台多達600多家網咖，後來因智慧型手機興起，網咖業漸走下坡，他為讓員工「無痛轉型」，嘗試轉戰餐飲，先是接手逾30年歷史的「孫家小館」，紅遍海內外，最後乾脆成立餐飲集團。

王俊華愛吃也愛交友，為滿足這兩大喜好，開餐廳成為最佳選擇，一頭栽進餐飲業後，欲罷不能，先是開設覓奇頂級日本料理，之後續開頂級鐵板燒，新近在苓雅區苓南路再斥資千萬裝潢開店，樓下是頂級日式火鍋，樓上是日式燒肉，全選用最頂級食材，鎖定高端客群。

頗富經營頭腦的他說，收齊這4種業態，這樣就能從國外直接進口全牛，供四家餐廳各取所需，成本也精省，「這比冰冷的科技資訊業，更有樂趣」。

王俊華當初以「覓奇」為店名，主要是取「米其」諧因，希望提供消費者一個尋覓奇妙食材的美好用餐環境，因此全店除選用頂級食材，也用台灣檜木裝潢，流 露濃厚人文氣息。

覓奇日式燒烤主打桌邊服務，有3種套餐價位，1000多元到3000多元不等，也能單點。王俊華先前開設的頂級日料店，常吸引不少吃貨級政商名流，這些都成為新店的潛力客群。

覓奇餐飲集團春節期間不打烊，推出日式、鐵板燒及素食等各式年菜，並辦新年開運抽好禮活動，大年初三至1月31日至覓奇頂級日本料理＆鐵板燒用餐滿5000元即贈送摸彩券一張。獎項包括日料店的柏菁饌套餐、鐵板燒店的日法米其林套餐、日式火鍋店A5和牛紐約客肉盤、日式燒肉店的A5和牛紐約客肉盤。另有「揚眉兔氣獎」活波士頓龍蝦1隻、「好運旺旺獎」覓奇頂級日本料理主廚特製料理等。 覓奇日式燒烤有3種套餐價位另有多道頂級單點食材，用餐時有專人在桌邊服務。記者王昭月／攝影 亞資科技董事長王俊華酷愛美食、交友，索性自己成立覓奇餐飲集團開餐廳。記者王昭月／攝影 覓奇頂級燒肉餐廳選用最佳食材，吸引不少政商名流光顧。記者王昭月／攝影 覓奇日式燒烤選用頂級食材，更主打專人桌邊服務模式。記者王昭月／攝影 王俊華開設的日式火鍋店，均選用頂級海鮮食材。記者王昭月／攝影

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