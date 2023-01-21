北中南走春行程 從泡湯玩到主題樂園

新年走春從南到北，溫泉祛寒避冬、櫻花美景度新春或者是主題樂園憶童年，新春景點去處多！春節期間恐有寒流，台灣地處地熱帶，各處有溫泉，更有罕見「酚鈦鹼」溫泉或「泥漿溫泉」可以祛寒；此外，武陵農場、阿里山都有櫻花季行程，其他國家公園也有諸多美景；最後，各大主題樂園都祭出新春優惠活動。





苗栗泰安溫泉能養顏美容，又有「美人泉」之稱。（網路截圖）

春節寒冬泡溫泉

春節期間，大陸冷氣團南下襲台，全台成為「凍番薯」。蒸氣繚繞的溫泉是許多人祛寒的方式，台灣擁有豐富地熱資源，從北到南都有溫泉。北部地區的居民可以選擇捷運就能到的北投溫泉，以硫磺泉著稱，當地甚至還有溫泉博物館，一覽北投溫泉發展的歷史。

宜蘭礁溪則有台灣少見的平地溫泉，在市區週圍就有不少湯屋可以選擇，且礁溪溫泉含有的「酚鈦鹼」成分，對濕疹、汗疹還有療效。此外，當地也有不少如溫泉空心菜、溫泉蕃茄等溫泉名產。

苗栗泰安溫泉坐落於橫龍山、鳥嘴山、虎頭山等群山之間，綠巒包圍的溫泉因為水質滑順，更有「美人湯」的稱呼。台南關子嶺溫泉是全台唯一的泥漿溫泉，豐富的礦物質有有減緩發炎、消除疲勞和美顏的功效。

走春走進大自然

有些民眾春節選擇在家團聚遊戲，有些選擇走進大自然。如陽明山有各類山景步道，有包括生態牧場、落羽松與芒草等美景。唯一要注意的是天氣狀況，春節期間北部地區都會飄著微雨，要衝陽明山前記得要提前查詢氣象預報。

春節期間中南部大多都是多雲到晴的天氣，武陵農場有「櫻花步道」，目前櫻花季已提前盛開，早櫻開滿農場各處。阿里山國家公園也有櫻花揭開春節的序幕，搭乘阿里山特色火車遊覽山間美景。







春節期間中南部大多都是多雲到晴的天氣，武陵農場、阿里山國家公園都有櫻花揭開春天序幕。（截至武陵農場臉書）

位於東部的太魯閣國家公園，除了台灣的特色峽谷之外，還有沿著山壁開鑿「砂卡礑步道」，山壁上會有歲月侵蝕的線條堆疊；「山月吊橋」則可以從高處俯瞰山景，但要提前預約。

主題樂園搶商機

迎接10天春節連續假期，觀光局也與主題樂園與公共運輸業者共同推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，鼓勵民眾利用大眾運輸工具，暢玩臺灣主題樂園。

從北到南各大主題樂園都有新年特別活動，如六福村祭出12歲以下入園免費，成人只要穿著「大紅」或「花色」衣物入場，就有半價優惠。劍湖山則讓1月壽星299元全日暢玩；花蓮遠雄海洋公園參加夜未眠活動，則提供兔年驚喜紅包，顯見各大主題樂園都在搶攻新年商機。





六福村搶攻春節商機，祭出購票優惠活動與諸多表演。（六福村提供）





陽明山有許多山林步道可行走，領略美景。（網路截圖）

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦