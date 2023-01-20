就用這支打通關！除夕圍爐威士忌餐酒搭建議來了
經過一整年的辛勞，好不容易迎來新春團聚，總要喝上幾杯才能真正盡興。除夕圍爐喝什麼？每逢農曆春節，大家都要問這一題，尤其中菜的飲食習慣，是一次將所有菜色上齊，與西餐一道、一道上菜的出菜節奏截然不同；且國人的用餐習慣，更是偏好以一支酒打通關；究竟要挑什麼樣的威士忌，才能夠順利達陣、賓主盡歡呢？
原則其實相當簡單，由於中式團圓桌上往往是滷、蒸、炸、炒…應有盡有，在口味上更是鹹、甜、酸、辣…一次到齊，因此只要找到最能夠「兼容並蓄」的酒款就對了。
在威士忌當中，真正能做到「兼容並蓄」的酒款，首推調和式威士忌，尤其各大品牌的21年酒款，不但放在團圓桌上相當體面，價格也不至於太貴，還能完整搭配所有的風味，完全可以一支酒喝到底。
風味迷人的JOHNNIE WALKER XR21，由首席調酒師使用專屬頂級酒款的三段式調和工藝，徹底釋放XR21高年份酒液，雖然耗時費力，但唯有透過三段調和工藝，才能真正呈現傳奇酒液豐富且具多種層次的完整風味。入口後，溫暖的煙燻味包覆著蜂蜜甜味，與香料、柑橘、熱帶熟成水果和焦糖香氣互相交纖，綻放出源自失傳酒廠珍稀窖藏的滑順入喉與珍醇香氣。
在國內享有高人氣的皇家禮炮經典21年調和威士忌，採用象徵喜氣與吉祥的紅寶石瓶身，入口雜揉新鮮梨子的頂級甜橙果醬風味，濃郁果香融合清甜花香，尾韻則釋放出溫潤的煙燻味，不論新春獻禮，或以餐點搭配佳釀皆為絕配，更帶有將喜氣富貴與吉祥旺運在新的一年傳遞給大家的吉祥寓意。
此外，獲得許多威士忌老饕青睞的百齡罈21年蘇格蘭威士忌，也是非常完美的除夕圍爐酒之一。百齡罈21年選用多種在橡木桶醇熟21年以上的單一麥芽威士忌精心調配，賦予酒體更多的香料氣息與更濃郁的果香餘味。在入口瞬間，即可感受到濃郁的石楠花煙燻味、甘草以及香料回味，並具備如絲綢般的觸感。尾韻持久、悠長而柔和，伴隨著雪莉的平順感，帶出一絲乾果香氣，令人回味無窮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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