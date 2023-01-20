瓦城發紅包「現抽現抵」！加碼iPhone、刮萬元開運餐券
新年到，開啟與親友們的團圓歡聚時光。瓦城泰統集團集結旗下所有品牌，即日起到2/28推出「2023新春獻禮 開運抽紅包」活動，凡至全台各品牌餐廳消費、不限金額並掃描活動QR Code，完成開運紅包遊戲，即可於「wa10」APP獲得3張開運金，其中包含六品牌餐廳的開運美味金及大心開運美味招待券，還有機會獲得價值最高2,000元的六品牌餐廳現抵好運金，可於現場立即使用。
此外，集團2/1至4/14期間加碼推出抽獎活動，凡使用開運美味金或開運美味招待券消費，每張券皆可獲得一次「月月加碼抽」活動抽獎機會，每月將抽出價值49,400元的iPhone 14 ProMAX 512GB一名、10,000元瓦城泰統品牌餐券一名，以及3,000元瓦城泰統品牌餐券20名。
歡慶新年，瓦城泰統集團旗下五大品牌依據不同人數需求，也規劃有「2023新春團圓宴」套餐，其中，「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四品牌即日起至2/28開賣；嶄新演繹泰國麵食的「大心」也推出新春開運餐，以及全新絕配好味「大心蝦仙貝」，再搭配只送不賣的超人氣「mini黑火山」霜淇淋。
此外，點購新春套餐還可於「wa10」APP領取幸運刮刮卡，人人有獎，最大獎包括「10,000元開運餐券」及「大心主食1年份」。
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