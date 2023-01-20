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今起10天、5萬個美食優惠任你刮！欣葉賀禮 會員限定

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
欣葉小聚「三杯Q彈豬腳」。圖／欣葉國際餐飲提供
欣葉小聚「三杯Q彈豬腳」。圖／欣葉國際餐飲提供

進入小年夜，欣葉國際餐飲今起(1月20日)至1月29日，連10天推出應景刮刮卡紅包活動，集結欣葉台菜、欣葉小聚、金爸爸、唐點小聚等旗下餐飲品牌，以及自營電商平台「欣葉線上風味選」，舉辦「欣葉兔GET樂 美食刮就到」線上抽獎，凡欣葉線上會員或是1月29日前加入者，皆可參與線上刮刮樂。

獎項共有5萬個，會員人人有獎，有機會獲得店內用餐滿千折百消費抵用券、米其林必比登推介欣葉小聚餐點滿額兌換券等，送完為止。

欣葉表示，今年小年夜起推出的會員專屬好康，消費者只要用LINE搜尋欣葉國際餐飲加入好友，註冊登入成為會員，就能於活動期間參加線上抽獎，不必出門，在家就能免費領好康。

獎項中的「闔家旺來獎」，贈平日內用滿千折百消費抵用券，可至欣葉台菜或欣葉小聚各門店使用；刮出「美味迎春獎」，即獲贈平日內用滿額兌換券，大方端出青龍皮皮挫、三杯Ｑ彈豬腳、蛋煎干貝絲瓜、古早味濃雞湯、蛋煎干貝絲瓜等招牌菜，新的一年幫消費者美味加菜。

「食來運轉獎」贈送平日內用滿千折百消費抵用券，可於金爸爸PappaRich及唐點小聚使用。此外，還有「人人福氣獎」「欣葉線上風味選」發財金兌換券。

欣葉今起舉辦「欣葉兔GET樂 美食刮就到」線上抽獎。圖／欣葉國際餐飲提供
欣葉今起舉辦「欣葉兔GET樂 美食刮就到」線上抽獎。圖／欣葉國際餐飲提供

小年夜 爸爸 電商

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