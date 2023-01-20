加6元多住1晚、再抽雙人機票！全民普發6千 六福搶頭香
六福旅遊集團針對政府普發現金議題，祭出超值優惠搶頭香。其中，位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6千元住套房」與「+6元連住第二晚」兩項超優惠住房專案，價值3萬元精緻套房享超值優惠2折、6千元即可入住。若以6千元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚，6,006元住兩晚相當於2.2折。
以上住房專案於即日起至3月31日開放預訂及入住，平日搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元；2月18日前搶先入住，再抽星宇航空台北─澳門雙人來回機票。
此外，鄰近中山線形公園、與中山區百貨公司為鄰的六福居公寓式酒店，即日起也開放預訂「6,000送6,000」住房專案，6千元入住即送六福6大好禮及餐飲折價券，包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6千元，相當於買6千送6千。可入住25坪大坪數的公園景觀套房，擁有獨立廳房與靜謐的私人露臺。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言