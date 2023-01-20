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加6元多住1晚、再抽雙人機票！全民普發6千 六福搶頭香

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北六福萬怡酒店「+6元連住第二晚」，以6千元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店「+6元連住第二晚」，以6千元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚。圖／六福旅遊集團提供

六福旅遊集團針對政府普發現金議題，祭出超值優惠搶頭香。其中，位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6千元住套房」與「+6元連住第二晚」兩項超優惠住房專案，價值3萬元精緻套房享超值優惠2折、6千元即可入住。若以6千元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚，6,006元住兩晚相當於2.2折。

以上住房專案於即日起至3月31日開放預訂及入住，平日搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元；2月18日前搶先入住，再抽星宇航空台北─澳門雙人來回機票。

此外，鄰近中山線形公園、與中山區百貨公司為鄰的六福居公寓式酒店，即日起也開放預訂「6,000送6,000」住房專案，6千元入住即送六福6大好禮及餐飲折價券，包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6千元，相當於買6千送6千。可入住25坪大坪數的公園景觀套房，擁有獨立廳房與靜謐的私人露臺。

六福居公寓式酒店「6千送6千」住房專案，房價6千元再送六福6大好禮及餐飲折價券。圖／六福旅遊集團提供
六福居公寓式酒店「6千送6千」住房專案，房價6千元再送六福6大好禮及餐飲折價券。圖／六福旅遊集團提供

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