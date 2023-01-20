年夜飯備料預備起！10分鐘內能搞定的輕量年菜

每到年節，除了歡心迎接新年長假，享受和樂的團圓時光，除夕的團圓飯更是主婦人妻大展身手的時刻。考量現代工商社會下「輕度開伙」、「小家庭年菜」趨勢，由全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，以及位於高雄的THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE 門市與網店，都在忙碌年節之際，精心規劃「煮」婦救星、10分內即可優雅上菜的多項年菜，以輕量小包裝、省備料、多樣化、少油煙、零負擔的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，只要在家依照包裝指示，簡單油煎、微波加熱、慢火燴煮、烤箱烘烤，即可在10分鐘之內，輕鬆做出媲美五星主廚手藝的好菜。

「美威蒲燒鮭魚肚」回歸鮭魚頂級食材本身獨有的特質，嚴選挪威鮭魚最鮮嫩肥美、油花豐腴、老饕指定部位的頂級鮭魚大腹肉，遵循關東傳統獨特烤鰻手法，透過蒸的技巧，讓口感更加綿細鬆軟，再層層費工刷上日式蒲燒醬汁甘醇添香，燒烤出琥珀色的細緻光澤，即能一啖最高境界的鮮嫩美味。入口後，鮭魚腹肉的綿密油脂在舌尖化開，馥郁迷人的鮮香風韻緩緩散溢，只要解凍後簡單進烤箱烘烤或微波加熱，即可在家吃得到大海的上乘滋味。

「美威鮭魚餡餅」是美威五星研發團隊首次推出市場唯一以鮭魚為主餡的噴汁餡餅，嚴選新鮮鮭魚拌入高麗菜、洋蔥、九層塔等鮮美食材成就鮮嫩多汁的美味菁華，並採鮮摘細切的羅勒，加入天然發酵的鹽麴增添風味層次，將豐富餡料摺起包進薄Ｑ餅皮。值得一提的是，不同於市場常見主要以豬肉為餡的蔥餡餅，「美威鮭魚餡餅」以羅勒鹽麴的清香完美呈現鮭魚最高質地，吃來柔嫩不膩，只要平底鍋油煎至兩面金黃、或是用氣炸鍋烹調，即可做出皮薄餡多、料多噴汁的喜氣餡餅。

渾圓扎實、飽滿爆汁的「美威鮭豚丸」將海陸雙味完美淬鍊，以鮮嫩鮭魚為基底的粉嫩Ｑ彈外皮，包住一顆顆豬絞肉、白胡椒等餡料，一口咬下，嘴裡滿是柔嫩濃郁的鮭魚鮮香，同時併發豬肉鮮甜多汁的口感，百搭其他豐盛年菜。

來自簡天才主廚旗下品牌的LA ONE各款生鮮料理包，更是省工夫圍爐年菜最佳選擇，不但有滿漢全席裡重要的宮廷菜、更是圍爐必備菜色之一的「大白菜紅燒獅子頭」；也有非常適合冬季溫潤食補的「羊肉松子當歸雜糧湯」，簡天才師傅將蘇格蘭傳統經典的羊肉雜糧湯，與記憶中小時候父親親自下廚煮的羊肉湯結合改良而來，是很適合台灣人口味的一道佳餚。

還有「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「巴沙米可風味烤豬肋排」、「米蘭燉牛膝」等多項選擇，只要輕鬆覆熱就可以辦好一桌年菜，省去要花上三天採購備料以及耗時三至四小時以上才能做好一桌菜的功夫與時間，絕對是上班族、家庭主婦或為人媳婦的好幫手。 「美威鮭豚丸」將海陸雙味完美淬鍊。圖／美威鮭魚提供。 「美威蒲燒鮭魚肚」嚴選挪威鮭魚最鮮嫩肥美、油花豐腴、老饕指定部位的頂級鮭魚大腹肉。圖／美威鮭魚提供。 核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。 「美威鮭魚餡餅」不同於市場常見主要以豬肉為餡的蔥餡餅，以羅勒鹽麴的清香完美呈現鮭魚最高質地。圖／美威鮭魚提供。 大白菜紅燒獅子頭。圖／LA ONE提供。 羊肉松子當歸雜糧湯。圖／LA ONE提供。

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