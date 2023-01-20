LV 2023秋冬男裝演繹男孩心 劉以豪穿出高端街頭潮味

甫於巴黎羅浮宮中央廣場發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2023秋冬男裝秀，以法國兄弟檔製片人米歇．龔德瑞（Michel Gondry）與奧利維耶．龔德瑞（Olivier Gondry）的電影《成長篇（Growing Up ）》揭開序幕，影片描繪著男孩自出生、童年、青春期到青年時期的成年過程；而位於羅浮宮中央廣場的大秀現場，也由龔氏兄弟聯手打造，透過數個相互連接的房間，象徵男孩們從出生、到4歲、15歲、與20歲之後的不同生活樣貌，2023秋冬男裝便在男模特兒的精彩演示下魚貫而出，讓現場觀眾一眼望盡數位世代男孩從童年、青春期到成年的人生成年禮。

路易威登在前創意總監Virgil Abloh不幸辭世後，品牌創意總監大位便懸缺至今，本季秋冬男裝邀請來自美國紐約的街頭品牌 KidSuper 設計師寇姆．迪蘭（Colm Dillane）， 擔任客座設計師，共同創作 2023 秋冬男裝系列服飾。這也是路易威登首度邀請客座設計師參與設計服裝系列，可以想見品牌對於寇姆．迪蘭這位2021年 LVMH 青年時裝設計師卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld ）獎得主，在高端街頭潮流服飾方面的掌握能力之看重，也讓外界將這一季秋冬系列男裝的發表，視為雙方是否會有更進一步密切合作的試金石。

寇姆．迪蘭所擅長的美國東岸街頭風、誇張的童趣塗鴉印花與強調舊布料再製的古著趣味，也出現在2023 秋冬男裝系列服飾當中。路易威登2023 秋冬男裝系列服飾的服裝剪裁，在Oversize與合身尺寸間游移；再以流暢的線條，呈現出象徵成年男裝的「男子氣概」造型，展現出青春期男孩渴望長大的心情；在面料方面，不時以拼貼皮革、牛仔服碎片、加密圖案的緹花織品、拼湊的府綢材質…等素材，表現出數位時代下電腦螢幕的光學幻覺與效果。

台灣男星劉以豪也受邀飛到巴黎看秀，他以線條簡約的白色Oversize外套與長褲，搭配上彷如多條鞋帶所構成的領結，巧妙穿搭出時尚運動風下的高端街頭潮味。在大秀現場，劉以豪與Amazon 美劇《夏日之戀（The Summer I Turned Pretty）》男演員克里斯多福．布萊尼（Christopher Briney）並肩看秀，兩人服裝一黑一白，分別展現出截然不同的街頭潮味。

路易威登2023秋冬男裝秀是在台灣時間1月19日（三）晚間9點30分發表，全長約22分鐘，現已可在路易威登官方網站重新欣賞。 寇姆．迪蘭所擅長的童趣塗鴉印花，也成為本季設計元素之一。圖／路易威登提供。 運動鞋以麻面皮革鞋幫搭配亮眼漆皮，演繹高端街頭潮流。圖／路易威登提供。 場景中以小木馬、填充玩具…如實呈現男孩的成長過程。圖／路易威登提供。 字母套裝由皮革碎片組成，上面有以手寫文字掃描而成的字樣。圖／路易威登提供。 路易威登2023秋冬男裝秀現場，透過數個相互連接的房間，展現數位世代男孩從童年、青春期到成年的人生成年禮。圖／路易威登提供。 經典的EPI 水波紋系列，將路易威登圖標放大，在尺寸與面料上也有新的風貌。圖／路易威登提供。 劉以豪與Amazon 美劇《夏日之戀》男演員克里斯多福．布萊尼在巴黎相見歡，並肩看秀。圖／路易威登提供。 「模糊看見光明的未來（blurry vision of a bright future）」以書寫方式出現在服裝上，呈現數位世代思維中的感性。圖／路易威登提供。

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