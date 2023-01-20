除18米巨大ㄇㄚˊ幾兔 高雄還有這隻縮水版萌兔可看

高雄燈會今年移師左營蓮池潭舉辦，還打造18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔；除左營能看巨大萌兔，這次岡山燈藝節也打造了約6.5公尺的浩色胖胖兔大型裝置，還有生動隨風搖擺的長兔耳朵，象徵兔飛猛進；燈藝節也預計在今晚正式登場，此外區長與網紅主持人合拍的vlog也將於Youtube上線播出。

區公所指出，岡山燈藝節在岡山公園內規畫了入口意象、草坪、山丘、步道、水景燈區及漫步光環境6大場區；坐落在公園入口處的是高達6.45公尺的浩色胖胖兔大型裝置，俏皮融入了浩瀚的PANTONE特殊色。

入口意象處還設有「山坡上的魔法師」燈區，有10多隻小兔子可愛生動的動作，搭配鈎織藝術魔力菇菇和牡丹花；水景燈區則有百隻蝴蝶鐵件插枝，倒映湖面，各區都有各自拍照取景的亮點。

這次燈藝節，區公所還邀在地藝術家林純用以岡山特色物產「蜂蜜」為主題發想，用一個個竹管編製成蜂巢串聯，象徵重生及希望，另名偕同鈎織藝術家楊海茜也以鈎織手法替蜂巢結加入不同的設計巧思，為燈會注入更多藝術氣息。

此外，岡山燈藝節除了在今晚正式登場，區長與網紅主持人合拍的vlog，預計也會在晚上9時於Youtube上線，將向更多人介紹鮮為人知的在地人巷弄美食。

區公所表示，岡山燈藝節每年都有新的變化，除春節賞燈，也廣邀民眾享用在地眷村美食小吃、羊肉及豆瓣醬。 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供 高雄岡山燈藝節今晚登場。圖／岡山區公所提供

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