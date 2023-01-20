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影／星宇航空首架A350今首航曼谷 初期飛亞洲短程航線

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
星宇航空A350商務艙座艙具優越的質感及隱密度，沈穩曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，搭配別出心裁的個人檯燈，替座艙增添精品質感，每個座艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，度過最寧靜舒壓的空中時光。記者季相儒／攝影
星宇航空A350商務艙座艙具優越的質感及隱密度，沈穩曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，搭配別出心裁的個人檯燈，替座艙增添精品質感，每個座艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，度過最寧靜舒壓的空中時光。記者季相儒／攝影

星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，此架A350客機在去年10月29日交機返台，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，星宇航空A350客機今天起飛航亞洲區域航線，該機初期將飛航亞洲區短程航線，提供三艙等服務，而頭等艙將在長程航線開放販售，首波期間限定飛航短程航點之部分航班包括澳門、曼谷及東京，而眾所矚目的洛杉磯則將於4月底盛大開航。

星宇航空表示A350為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度，並採用Airbus Airspace概念設計，結合新世代飛行哲學與科技，考量舒適、氛圍、服務及設計感等四大面向，可依據航空公司需求客製調整內裝，營造更寬敞的空間、行李置物櫃及先進的機艙照明，提供更寬敞舒適的乘坐空間。

星宇航空指出機艙內裝設計則再度由 BMW Designworks 操刀，除延續「Home in the air」舒適如家的雅緻質感，更新增多處巧思設計，令整體奢華感大幅升級。星宇航空獨家打造的情境燈光，為在節慶時序間搭機的旅客增添過節氛圍。農曆春節以白光及橘光營造溫暖又優雅的過年喜氣；中秋節結合藍光及橘光，表現一輪滿月高掛在微涼的秋天夜空，也代表家人團圓的溫暖；聖誕節則不同於一般的紅綠印象，選用白光搭配藍光打造「白色聖誕」，帶給旅客浪漫靜謐的聖誕氣息。

而三艙等的商務艙座艙具優越的質感及隱密度，沈穩曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，搭配別出心裁的個人檯燈，替座艙增添精品質感，每個座艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，度過最寧靜舒壓的空中時光。

首度設置的豪華經濟艙也以最高規格打造，大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅，配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，貼心的雙層置物袋，可整齊的放置個人平板電腦及手機等小物，皮革頭靠枕提供六向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部，豪經艙旅客也能享有一段閒適自在的空中旅程。

經濟艙也一如繼往的以最高規格打造，色調延續A321neo及A330neo的溫暖褐色，RECARO座椅的S型結構大幅提升座椅之間的距離，前方椅背則設有行動裝置架及杯架、複合式USB Type A及C插孔，以及雙層置物袋，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，提供最佳的頭靠支撐，柔軟的座椅讓經濟艙旅客能舒適度過長途飛行的久坐。

星宇航空表示A350個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。螢幕尺寸也追求最高境界，頭等艙32吋、商務艙24吋超大螢幕，豪華經濟艙螢幕15.6吋，經濟艙螢幕也有13.3吋，戴上耳機跳進星宇航空的娛樂世界，身歷其境電影情節，體驗最震撼的機上視聽饗宴。

星宇航空A350經濟艙採用333的座位配置。記者季相儒／攝影
星宇航空A350經濟艙採用333的座位配置。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，機坪上安排灑水儀式迎接首航。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，機坪上安排灑水儀式迎接首航。記者季相儒／攝影
星宇航空A350首度設置的豪華經濟艙也以最高規格打造，大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅，配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，貼心的雙層置物袋，可整齊的放置個人平板電腦及手機等小物，皮革頭靠枕提供六向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部，豪經艙旅客也能享有一段閒適自在的空中旅程。記者季相儒／攝影
星宇航空A350首度設置的豪華經濟艙也以最高規格打造，大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅，配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，貼心的雙層置物袋，可整齊的放置個人平板電腦及手機等小物，皮革頭靠枕提供六向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部，豪經艙旅客也能享有一段閒適自在的空中旅程。記者季相儒／攝影
星宇航空表示A350機上個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備，螢幕尺寸也追求最高境界，經濟艙螢幕也有13.3吋。記者季相儒／攝影
星宇航空表示A350機上個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備，螢幕尺寸也追求最高境界，經濟艙螢幕也有13.3吋。記者季相儒／攝影
星宇航空A350機上個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備，商務艙配備有24吋超大螢幕。記者季相儒／攝影
星宇航空A350機上個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備，商務艙配備有24吋超大螢幕。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，此架A350客機在去年10月29日交機返台，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，星宇航空A350客機今天起飛航亞洲區域航線。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，此架A350客機在去年10月29日交機返台，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，星宇航空A350客機今天起飛航亞洲區域航線。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，星宇航空贈送紀念首航的飄帶給搭乘的旅客。記者季相儒／攝影
星宇航空首架A350廣體客機今正式投入營運，今天上午首航台北-曼谷JX741航班，星宇航空贈送紀念首航的飄帶給搭乘的旅客。記者季相儒／攝影

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