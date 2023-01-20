永續年節禮盒讓剩食升級 吃喝間一起環保愛地球
愛護地球，永續環保成當代顯學，高雄市青年局攜手中山大學共同輔導的蝶釀永續公司首推「永續年節禮盒」，以即期麵包取代大麥釀製成風味獨特的淡艾爾啤酒、扭結麵包與酒粕燕麥脆片，讓剩食升級，並選用牛皮紙盒與帆布袋包裝，可重複使用，落實環保，帶大家在新的一年開啟新的永續生活。
青年局長張以理說，永續發展意識抬頭，經濟、社會與環境發展並重已成為全球企業評估指標，蝶釀永續運用即期麵包釀製成啤酒與脆片，更將釀酒後的酒粕再製成食品，打造獨特的零剩食生產線，不浪費丁點糧食。去年獲得首屆「創業有范」全台創業大賽季軍，產品更進駐於誠品與蔦屋書屋，讓永續飲食能更貼近消費者生活。
「環保生活希望能從食物的循環利用做起」，蝶釀永續負責人劉皓表示，公司將剩食再製成美味健康的產品，讓消費者吃喝間就能一起做環保。「蝶釀永續」製作天然無添加的食品，並經SGS檢驗，兼顧健康與美味與環保。
創業過程，青年局協助蝶釀永續在駁二藝術特區八號倉庫打造概念快閃店，也到「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，讓產品獲得更多的海內外曝光機會；並透過O’star輔導平台與國立高雄餐旅大學研發新產品，創造更多永續飲食的可能。
張以理表示，青年局提供創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，提供創業者全方位的協助，創業青年可善用，相關內容可至高雄市政府青年局官網查詢，亦可搜尋「高雄市政府青年局」成為官方FB、IG與Line@好友。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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