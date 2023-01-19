走春玩松菸！古蹟活化、藝術裝置、光雕3大亮點新亮相

松山文創園區近年來積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，隨著春節假期以及台灣燈會將展開，除了推出展覽，也透過互動裝置藝術，點亮松菸新亮點。

過去菸廠時期的男澡堂，2020年底與得時創行和穆得設計共同打造展售合一的美學創意空間「遇∙場 P_L_A_C_E」，保留原有的古蹟澡堂磁磚，在新舊融合中產生的衝突感，讓原本閒置的空間轉化為具生命力的場域。

隨著台灣燈會即將開展，特別規畫以澡堂文化底蘊與發展脈絡的常設展覽「THE BATH微型展」，從「Begin-起點、Advance-推進、Transform-轉化、Hope -希望」四大方向出發，將BATH拆解並深化與賦予另一層意涵。

另外，因大巨蛋工程已經封閉十年的松菸大道，過去在菸廠時期就是正式對外迎賓的大門，2022年夏天再度開啟，讓來往的遊客可直接從光復南路側進入園區。為了讓古蹟場域活化再運用，特別邀請Theout studio無制設計工作室操刀，打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在歷史建物的邊緣置入一座可以停留、放緩的空間。

設計團隊在光復南路入口與菸廠路入口的交界處，搭建一座小徑，從大巨蛋方向徒步出入園區時，可以從這個林蔭小徑穿越曾經的景觀水池、以及與菸廠歷史建築共存的自然生態。金屬的幾何構造，中間網狀結構構築了柔軟且多變的遊具，提供小徑除了行走之外不同的觀看視角，民眾可以攀爬、坐臥，此外，在鋪石的道路與金屬幾何架構上設計燈光裝置，可以停留在此觀賞白天至黑夜的光影變化。

而松菸大道再度開啟，也牽動園區整體動線重新調整，服務中心也由原本的東向製菸工廠遷移至南向辦公廳舍。全新的服務中心空間，結合歷史與創意，打造以遊客服務為主的複合式空間、命名為「松菸匯SONGYAN HUB」，同時打造「RE:松菸匯常設展」利用回收塑膠棧板改造成為兼具裝置藝術、展覽道具以及公共場域傢俱的功能，透過展覽，述說著松菸過往的時光。

除此之外，夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計，以新舊符碼光體的不同切換，視覺融合歷史建物的前世今生。

過年期間松山文創園區除夕休園一日，其餘正常營業。

【THE BATH微型展】

日期｜即日起至2/28 10:00~18:00

地點｜男澡堂

【西向之光】

日期｜即日起至2/28

地點｜松菸口 「西向之光」以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度。圖／松山文創園區提供 松菸男澡堂經過活化創新後，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚。圖／松山文創園區提供 新服務中心旁打造「RE_松菸匯常設展」。圖／松山文創園區提供

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