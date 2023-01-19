2場全搶完！幼兒專屬「點點音樂派對」宣布加演一場

專為幼兒打造，由信誼基金會主辦的「點點音樂派對」，將於2月19日在台中歌劇院中劇場演出，原定演出2場，但消息一出門票全部售完，因此宣布2月18日晚間再加開一場，讓幼兒與家長，一起感受互動度十足的音樂會。

「點點音樂派對」的設計靈感，來自兩本暢銷圖畫書「小黃點」、「點點玩聲音」，有別於一般音樂會，考慮到小朋友比較難長時間正襟危坐，因此專為幼兒打造的「點點音樂派對」，強調互動度與參與感。

信誼基金會董事長張杏如表示，2015年曾打造「小黃點與四季」音樂會，就是專為幼兒打造演出，且考慮到小朋友現在能接受多元資訊，月讀不只是文字與圖像，還包括多元感官體驗，因此2022年再度打造音樂會。

由法國大師師赫威・托雷創作的「小黃點」系列，在台灣銷售超過20萬本，小朋友們從中可以感受創意與易入，此次「點點音樂派對」，邀請作曲家顏明秀操刀作曲，希望整體設計把創意留給現場觀眾，從台上表演到台下小朋友與觀眾，共同完成音樂會。

「點點音樂派對」因為2月19日兩場門票賣完，在許多觀眾要求下，加開2月18日19點30分場次，現場將演出「點點一起唱」、「點點序曲」與「點點點」等輕快樂曲，其中「點點玩聲音」將變成「點點大小聲」、「點點走鋼索」、「喔啊喔啊」三首小品，以不同大小與顏色的點點，讓現場充滿互動性。

音樂會由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家演出，詹喆君擔任說書人，購票請上OPENPIX《點點音樂派對》親子音樂會 https://bit.ly/3GkrpqD 。 「點點音樂派對」2月19日的場次全售完，緊急加開2月18日晚間場次。圖／信誼基金會提供

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