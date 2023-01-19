快訊

蘇貞昌將率內閣總辭 國民黨點名「三人」不應留任

反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

內閣總辭後去留動向？衛福部長薛瑞元：言之過早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2場全搶完！幼兒專屬「點點音樂派對」宣布加演一場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2015年的「小黃點與四季」音樂會，引發台上與台下的互動。圖／信誼基金會提供
2015年的「小黃點與四季」音樂會，引發台上與台下的互動。圖／信誼基金會提供

專為幼兒打造，由信誼基金會主辦的「點點音樂派對」，將於2月19日在台中歌劇院中劇場演出，原定演出2場，但消息一出門票全部售完，因此宣布2月18日晚間再加開一場，讓幼兒與家長，一起感受互動度十足的音樂會

「點點音樂派對」的設計靈感，來自兩本暢銷圖畫書「小黃點」、「點點玩聲音」，有別於一般音樂會，考慮到小朋友比較難長時間正襟危坐，因此專為幼兒打造的「點點音樂派對」，強調互動度與參與感。

信誼基金會董事長張杏如表示，2015年曾打造「小黃點與四季」音樂會，就是專為幼兒打造演出，且考慮到小朋友現在能接受多元資訊，月讀不只是文字與圖像，還包括多元感官體驗，因此2022年再度打造音樂會。

由法國大師師赫威・托雷創作的「小黃點」系列，在台灣銷售超過20萬本，小朋友們從中可以感受創意與易入，此次「點點音樂派對」，邀請作曲家顏明秀操刀作曲，希望整體設計把創意留給現場觀眾，從台上表演到台下小朋友與觀眾，共同完成音樂會。

「點點音樂派對」因為2月19日兩場門票賣完，在許多觀眾要求下，加開2月18日19點30分場次，現場將演出「點點一起唱」、「點點序曲」與「點點點」等輕快樂曲，其中「點點玩聲音」將變成「點點大小聲」、「點點走鋼索」、「喔啊喔啊」三首小品，以不同大小與顏色的點點，讓現場充滿互動性。

音樂會由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家演出，詹喆君擔任說書人，購票請上OPENPIX《點點音樂派對》親子音樂會 https://bit.ly/3GkrpqD

「點點音樂派對」2月19日的場次全售完，緊急加開2月18日晚間場次。圖／信誼基金會提供
「點點音樂派對」2月19日的場次全售完，緊急加開2月18日晚間場次。圖／信誼基金會提供

音樂會 派對

延伸閱讀

專屬幼兒的音樂會！「點點音樂派對」台中歌劇院登場

幼兒不耐久坐也能聽音樂會 信誼打造互動參與派對

竹縣泰雅之聲合唱團連2年摘金 14日在尖石國小辦音樂會

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰10首全國大賽決賽指定曲

相關新聞

A5和牛＋韓式豬五花！八色烤肉mini限量組合 只賣10天

新年假期長達10天，不如好好犒賞自己！2022年開幕的、主打個人化的「八色烤肉mini」迎接金兔年到來，自1月20日起限...

「萬秀洗衣店」現身東京！首度海外快閃進駐「伊勢丹百貨」

台灣最紅洗衣店「萬秀洗衣店」帶著滿滿台灣味前進日本東京了！「萬秀洗衣店」與「伊勢丹百貨」攜手台日合作，萬秀洗衣店帶著原汁...

走春玩松菸！古蹟活化、藝術裝置、光雕3大亮點新亮相

松山文創園區近年來積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，隨著春節假期以及台灣燈會將展開，除了推出展覽，也透過互動裝置藝術，點...

丟1顆「開水變麻辣鍋」！馬辣「麻辣鍋膠囊」新上市

了解民眾近年在家自煮，甚至露營、登山自煮的需求，馬辣集團旗下的「新馬辣」近期推出「火鍋膠囊」，只要將膠囊丟入開水中，就可...

2場全搶完！幼兒專屬「點點音樂派對」宣布加演一場

專為幼兒打造，由信誼基金會主辦的「點點音樂派對」，將於2月19日在台中歌劇院中劇場演出，原定演出2場，但消息一出門票全部...

《灌籃高手》熱潮！新光三越A11獨家快閃店號碼牌秒殺

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映後，讓經歷過《灌籃高手》的世代，再度擁抱了自己的青春，在台上映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。