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《灌籃高手》熱潮！新光三越A11獨家快閃店號碼牌秒殺

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
《THE FIRST SLAMDUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店1/19起至2/15在新光三越A11 1F全台獨家登場。圖／新光三越提供
《THE FIRST SLAMDUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店1/19起至2/15在新光三越A11 1F全台獨家登場。圖／新光三越提供

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映後，讓經歷過《灌籃高手》的世代，再度擁抱了自己的青春，在台上映後票房隨即制霸，而《THE FIRST SLAMDUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店今日起至2/15在新光三越A11 1F全台獨家登場，每日限量發放500張號碼牌，首日中午500張號碼牌隨即發放一空，快閃店內外都圍滿人潮，可見灌籃高手的強大號召力。

「灌籃高手期間限定快閃店」，整體以劇場版LOGO概念為主軸，快閃店特別推出限量復刻版球衣組，以球鞋盒為概念的外盒設計，經典的角色球衣，加上紀念款迷你籃球以及限量小貼紙，另特別加贈流水編號球衣紀念小卡，是粉絲搶購目標之一。此外，周邊商品從文具用品到生活用品，還有限量的日本進口商品。

但「灌籃高手期間限定快閃店」的超狂人氣也引發排隊粉絲的怨氣說，排在隊伍前頭的都是阿公阿嬤，根本都是黃牛代購炒賣，還有很多代購一買到就直接在門口炒賣。還有粉絲在快閃店主辦單位台灣東映粉絲團留言，「這些代排的阿公阿嬤一小時150元，有阿嬤排了10小時才買到，黃牛根本把這些長輩當廉價勞工。」

許多粉絲紛紛呼籲台灣東映，為何不改成線上預購制，現場抽號碼牌只是肥到黃牛代購的口袋。

灌籃高手期間限定快閃店首日號碼牌迅速發放完畢，店內外圍滿人潮。圖／讀者提供
灌籃高手期間限定快閃店首日號碼牌迅速發放完畢，店內外圍滿人潮。圖／讀者提供
灌籃高手期間限定快閃店首日號碼牌迅速發放完畢，店內外圍滿人潮。圖／讀者提供
灌籃高手期間限定快閃店首日號碼牌迅速發放完畢，店內外圍滿人潮。圖／讀者提供
《THE FIRST SLAMDUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店1/19起至2/15在新光三越A11 1F全台獨家登場。圖／新光三越提供
《THE FIRST SLAMDUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店1/19起至2/15在新光三越A11 1F全台獨家登場。圖／新光三越提供

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