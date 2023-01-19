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A5和牛＋韓式豬五花！八色烤肉mini限量組合 只賣10天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八色烤肉mini推出「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐，每套售價480元。圖／八色烤肉mini提供
八色烤肉mini推出「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐，每套售價480元。圖／八色烤肉mini提供

新年假期長達10天，不如好好犒賞自己！2022年開幕的、主打個人化的「八色烤肉mini」迎接金兔年到來，自1月20日起限時推出「特選熊本A5和牛佐八色烤肉套餐」，乃是品牌首度推出的A5和牛組合，讓民眾一次可以品嚐到和牛與豬五花的雙重樂趣。

由八色烤肉延伸出的「八色烤肉mini」，店內也同樣提供人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒等8種口味的豬五花可以選擇，但透過單人火烤盤的套餐型態供應，就算一個人也能輕鬆享用韓式烤肉，另外還有嫩烤松阪豬、韓式醬淋牛五花、嚴選牛肋條等不同菜色，價格多落於220～380元不等。目前八色烤肉mini在台北101、高雄漢神巨蛋均有門市。

限定於1月20日至1月29日期間供應的「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐，選用A5等級、BMS 9以上的日本熊本和牛塊作為主角，香煎至五分熟狀態，呈現和牛細緻的肉質與油脂香氣，同時再搭配一款招牌的特製五花肉（8種口味擇一），讓肉食愛好者能夠同時擁有A5和牛與豬五花的品嚐樂趣，每套售價480元，售完為止。

烤肉 套餐 熊本

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