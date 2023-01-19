Saint Laurent 23秋冬男裝大秀 性別流動秀自由精神
Saint Laurent昨日發表了2023秋冬男裝秀。品牌再度自女裝中提取靈感注入男裝設計，以修長飄逸結合了硬朗肩線和窄腰設計等特色，貫徹品牌一向的性別流動色彩；大秀前先有林哲熹、HowZ與曹祐寧等明星在IG上搶先穿戴，現場則有如名模Anja Rubik、韓星尹淨漢、loren到場出席看秀。
今年的大秀場地選址於座落於巴黎市中心的皮諾私人美術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection），這座由建築名家安藤忠雄操刀、混合19世紀巴洛克風格的清水模建築，同時也是Saint Laurent所屬開雲集團董事長兼執行長François Pinault所擁有的私人美術館。
本季服裝以黑、白、駝黃與海軍藍為主色系並點綴以閃耀銀色，高雅大方；而柔軟的馬海羊毛、喀什米爾、綢緞和絲絨則與硬挺的布料展現出剛柔並濟的平衡感。超大的蝴蝶結成為白色襯衫上的裝飾、戲劇效果十足，輕薄的絲綢面料結合了西裝中的腰封、絲瓜領等元素，但變形為飄逸的白色或黑色上衣，宛如一襲行走的詩篇。
1990年代流行的雙排釦長大衣不顯壓迫，進而搭配上同為黑色的雙排扣西裝或白色的運動褲，帶來2023的輕快自由。同時47套造型也像是一場專屬Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同，而Look 5、32與39同樣聚焦於超高領長袖連身毛衣，但以黑色亮片、灰色毛料、白色毛料帶出閃耀派對、休閒暖冬、輕快清爽的殊異印象。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言