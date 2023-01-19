快訊

蘇貞昌將率內閣總辭 國民黨點名「三人」不應留任

反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

內閣總辭後去留動向？衛福部長薛瑞元：言之過早

Saint Laurent 23秋冬男裝大秀 性別流動秀自由精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
輕薄、半透明的絲綢結合了西裝中的腰封、絲瓜領等元素，但變形為飄逸的白色或黑色上衣，宛如一襲行走的詩篇。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
輕薄、半透明的絲綢結合了西裝中的腰封、絲瓜領等元素，但變形為飄逸的白色或黑色上衣，宛如一襲行走的詩篇。圖／Saint Laurent提供（合成圖）

Saint Laurent昨日發表了2023秋冬男裝秀。品牌再度自女裝中提取靈感注入男裝設計，以修長飄逸結合了硬朗肩線和窄腰設計等特色，貫徹品牌一向的性別流動色彩；大秀前先有林哲熹、HowZ與曹祐寧等明星在IG上搶先穿戴，現場則有如名模Anja Rubik、韓星尹淨漢、loren到場出席看秀。

今年的大秀場地選址於座落於巴黎市中心的皮諾私人美術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection），這座由建築名家安藤忠雄操刀、混合19世紀巴洛克風格的清水模建築，同時也是Saint Laurent所屬開雲集團董事長兼執行長François Pinault所擁有的私人美術館。

本季服裝以黑、白、駝黃與海軍藍為主色系並點綴以閃耀銀色，高雅大方；而柔軟的馬海羊毛、喀什米爾、綢緞和絲絨則與硬挺的布料展現出剛柔並濟的平衡感。超大的蝴蝶結成為白色襯衫上的裝飾、戲劇效果十足，輕薄的絲綢面料結合了西裝中的腰封、絲瓜領等元素，但變形為飄逸的白色或黑色上衣，宛如一襲行走的詩篇。

1990年代流行的雙排釦長大衣不顯壓迫，進而搭配上同為黑色的雙排扣西裝或白色的運動褲，帶來2023的輕快自由。同時47套造型也像是一場專屬Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同，而Look 5、32與39同樣聚焦於超高領長袖連身毛衣，但以黑色亮片、灰色毛料、白色毛料帶出閃耀派對、休閒暖冬、輕快清爽的殊異印象。

名模Anja Rubik，以一身具有挺拔肩線的西裝外套展現了俐落陽剛。圖／Saint Laurent提供
名模Anja Rubik，以一身具有挺拔肩線的西裝外套展現了俐落陽剛。圖／Saint Laurent提供
自1990年代回歸而來的雙排釦長大衣不顯壓迫，反搭配上黑色的雙排扣西裝或白色抽繩運動褲，帶來2023的輕快與自由。圖／Saint Laurent提供
自1990年代回歸而來的雙排釦長大衣不顯壓迫，反搭配上黑色的雙排扣西裝或白色抽繩運動褲，帶來2023的輕快與自由。圖／Saint Laurent提供
Loo1 1與26乍看相似的白襯衫，但透過細節的皺摺處理不同，宛如一場Saint Laurent的風格協奏曲。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Loo1 1與26乍看相似的白襯衫，但透過細節的皺摺處理不同，宛如一場Saint Laurent的風格協奏曲。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
47套造型也像是一場Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同。圖／Saint Laurent提供
47套造型也像是一場Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同。圖／Saint Laurent提供
韓星尹淨漢出席了Saint Laurent的秋冬大秀。圖／Saint Laurent提供
韓星尹淨漢出席了Saint Laurent的秋冬大秀。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent大秀前先有林哲熹（左）、創作歌手HowZ（曾昱善）與曹祐寧在IG上搶先穿戴。圖／翻攝自IG（合成圖）
Saint Laurent大秀前先有林哲熹（左）、創作歌手HowZ（曾昱善）與曹祐寧在IG上搶先穿戴。圖／翻攝自IG（合成圖）
硬朗肩線的西裝長大衣，散發出都會中的俐落與陽剛氛圍。圖／Saint Laurent提供
硬朗肩線的西裝長大衣，散發出都會中的俐落與陽剛氛圍。圖／Saint Laurent提供

美術館 西裝

延伸閱讀

佛光緣美術館高雄館展出「密師白兔之富樂吉祥」 可抽法語求平安

小豆島一日遊！體驗魔女宅急便，進入故事中的「橄欖聖地」

「星期三」果然還是適合一身黑！珍娜奧特嘉重回經典哥德風　裸背放送展現性感兼具神秘的極致美

新北美術館工期延宕一年 侯友宜視察不滿：不要再給我拖了！

相關新聞

「萬秀洗衣店」現身東京！首度海外快閃進駐「伊勢丹百貨」

台灣最紅洗衣店「萬秀洗衣店」帶著滿滿台灣味前進日本東京了！「萬秀洗衣店」與「伊勢丹百貨」攜手台日合作，萬秀洗衣店帶著原汁...

丟1顆「開水變麻辣鍋」！馬辣「麻辣鍋膠囊」新上市

了解民眾近年在家自煮，甚至露營、登山自煮的需求，馬辣集團旗下的「新馬辣」近期推出「火鍋膠囊」，只要將膠囊丟入開水中，就可...

2場全搶完！幼兒專屬「點點音樂派對」宣布加演一場

專為幼兒打造，由信誼基金會主辦的「點點音樂派對」，將於2月19日在台中歌劇院中劇場演出，原定演出2場，但消息一出門票全部...

《灌籃高手》熱潮！新光三越A11獨家快閃店號碼牌秒殺

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映後，讓經歷過《灌籃高手》的世代，再度擁抱了自己的青春，在台上映...

A5和牛＋韓式豬五花！八色烤肉mini限量組合　只賣10天

新年假期長達10天，不如好好犒賞自己！2022年開幕的、主打個人化的「八色烤肉mini」迎接金兔年到來，自1月20日起限...

Saint Laurent 23秋冬男裝大秀 性別流動秀自由精神

Saint Laurent昨日發表了2023秋冬男裝秀。品牌再度自女裝中提取靈感注入男裝設計，以修長飄逸結合了硬朗肩線和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。