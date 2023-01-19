Saint Laurent 23秋冬男裝大秀 性別流動秀自由精神

Saint Laurent昨日發表了2023秋冬男裝秀。品牌再度自女裝中提取靈感注入男裝設計，以修長飄逸結合了硬朗肩線和窄腰設計等特色，貫徹品牌一向的性別流動色彩；大秀前先有林哲熹、HowZ與曹祐寧等明星在IG上搶先穿戴，現場則有如名模Anja Rubik、韓星尹淨漢、loren到場出席看秀。

今年的大秀場地選址於座落於巴黎市中心的皮諾私人美術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection），這座由建築名家安藤忠雄操刀、混合19世紀巴洛克風格的清水模建築，同時也是Saint Laurent所屬開雲集團董事長兼執行長François Pinault所擁有的私人美術館。

本季服裝以黑、白、駝黃與海軍藍為主色系並點綴以閃耀銀色，高雅大方；而柔軟的馬海羊毛、喀什米爾、綢緞和絲絨則與硬挺的布料展現出剛柔並濟的平衡感。超大的蝴蝶結成為白色襯衫上的裝飾、戲劇效果十足，輕薄的絲綢面料結合了西裝中的腰封、絲瓜領等元素，但變形為飄逸的白色或黑色上衣，宛如一襲行走的詩篇。

1990年代流行的雙排釦長大衣不顯壓迫，進而搭配上同為黑色的雙排扣西裝或白色的運動褲，帶來2023的輕快自由。同時47套造型也像是一場專屬Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同，而Look 5、32與39同樣聚焦於超高領長袖連身毛衣，但以黑色亮片、灰色毛料、白色毛料帶出閃耀派對、休閒暖冬、輕快清爽的殊異印象。 名模Anja Rubik，以一身具有挺拔肩線的西裝外套展現了俐落陽剛。圖／Saint Laurent提供 自1990年代回歸而來的雙排釦長大衣不顯壓迫，反搭配上黑色的雙排扣西裝或白色抽繩運動褲，帶來2023的輕快與自由。圖／Saint Laurent提供 Loo1 1與26乍看相似的白襯衫，但透過細節的皺摺處理不同，宛如一場Saint Laurent的風格協奏曲。圖／Saint Laurent提供（合成圖） 47套造型也像是一場Saint Laurent的風格協奏曲，例如Look 1與Look 26的白襯衫乍看相似，但細微的皺摺設計確有不同。圖／Saint Laurent提供 韓星尹淨漢出席了Saint Laurent的秋冬大秀。圖／Saint Laurent提供 Saint Laurent大秀前先有林哲熹（左）、創作歌手HowZ（曾昱善）與曹祐寧在IG上搶先穿戴。圖／翻攝自IG（合成圖） 硬朗肩線的西裝長大衣，散發出都會中的俐落與陽剛氛圍。圖／Saint Laurent提供

商品推薦