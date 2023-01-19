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三重、蘆洲鄉親看過來！JINS打造配鏡結合體驗休憩空間 再也不怕買錯款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS徐匯門市位於徐匯廣場3樓，以沉穩綠色營造舒適開放購物空間。圖／JINS提供
JINS徐匯門市位於徐匯廣場3樓，以沉穩綠色營造舒適開放購物空間。圖／JINS提供

才剛開年，來自日本的眼鏡品牌JINS拓展腳步就來到了新北市的蘆洲與三重，還領先業界首創眼鏡居家體驗空間，配鏡之後直接感受度數是否正確、配戴是否舒適等問題，再也不怕買到不合適的款式了！

在2022年末，JINS才宣告完成全台50家門市的里程碑，而且當年營收還創下新高，但品牌的野心不在此停止，旋即又在新北市的蘆洲徐匯廣場和三重正義北路商圈開出新據點。JINS表示在過去展店時多著重與百貨商場合作，而未來則會進駐在地商圈，打造路邊店為主，朝5年有70店的目標邁進。

三重正義店也是JINS首次設計兩層樓的門市。圖／JINS提供
三重正義店也是JINS首次設計兩層樓的門市。圖／JINS提供

像是全新JINS三重正義門市是兩層樓的街邊店，整體設計以簡潔乾淨的風格展現日系品牌簡約特色，透明玻璃外觀的大門設計，讓過路顧客可以沒負擔的走進店內。1樓空間以木紋色、白色、灰色系營造安心感，讓消費者可以自由地試戴選購。而這也是JINS首次設計兩層樓的門市，於是首創在２樓以居家客廳空間的概念佈置，顧客配鏡後可以上樓體驗配戴新眼鏡實際的生活場景，以及眼鏡舒適度，也設有親子休息區，等待時間也可讓孩童於休息區遊戲或閱讀。

JINS三重正義店玻璃門入口可清楚看見店內擺設，讓路過客沒有負擔的入內試戴。圖／JINS提供
JINS三重正義店玻璃門入口可清楚看見店內擺設，讓路過客沒有負擔的入內試戴。圖／JINS提供

另外JINS也進駐蘆洲徐匯廣場3樓，店裝以代表蘆草的深綠色為基本色調，並呼應原有的日式簡約木紋色，驗光室以深藍色牆面展現專業感，打造充滿穩重氣氛的空間。為讓百貨內門市更有開闊感，JINS採用玻璃隔間，增加櫃位穿透感，入店選購不感擁擠。店內桌子櫃體的桌腳，設計成大樹扎根意念，象徵外地移居人口移居後落地生根，也象徵JINS到來後，提供在地居民完善服務，深耕蘆洲地區的意念。

JINS三重正義店２樓設有居家體驗空間與親子遊戲區，可實際體驗配戴眼鏡後的使用場景。圖／JINS提供
JINS三重正義店２樓設有居家體驗空間與親子遊戲區，可實際體驗配戴眼鏡後的使用場景。圖／JINS提供

JINS

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