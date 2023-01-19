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23FW巴黎男裝／街牌KIDILL首登巴黎時裝周 聯名DC板鞋把伸展台變成滑板場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
KIDILL首次參與時裝周行程，把秀場直接變身滑板場，還與90年代風靡一時的DC滑板鞋合作，滿滿懷舊感。圖／摘自instagram
KIDILL首次參與時裝周行程，把秀場直接變身滑板場，還與90年代風靡一時的DC滑板鞋合作，滿滿懷舊感。圖／摘自instagram

2023秋冬巴黎男裝周開跑就上演了驚喜！打頭陣的日本街頭時裝品牌KIDILL也是首次參與時裝周行程，為吸引眾人的目光與創造話題，並不走常規路線，而是把秀場直接變身滑板場，還與90年代風靡一時的DC滑板鞋合作，有著滿滿懷舊感。

街牌KIDILL由日籍設計師末安弘明于在2014年創立，主打融合原宿街頭風格與復古龐克元素，作品具備高辨識度，更曾獲得日本時裝大師川久保玲的支持。末安弘明深受「硬核龐克」文化影響，因此成衣系列多具備反叛精神與衝突美學。 撞色長褲、拼接外套和束帶襯衫是KIDILL的招牌款式，搭配鉚釘頸環、無政府主義印花，傳遞品牌對於龐克精神的堅持。此次在巴黎男裝周期間發表2023秋冬設計，KIDILL也延續了一貫的反叛概念，命名這系列為「Enfant Terrible（法語為：太可怕了）」，來表達末安弘明對於叛逆年輕人對於生活徬徨、墮落態度的觀察。

2023秋冬系列為KIDILL設計師末安弘明對於叛逆年輕人對於生活徬徨、墮落態度的觀察。圖／摘自instagram
2023秋冬系列為KIDILL設計師末安弘明對於叛逆年輕人對於生活徬徨、墮落態度的觀察。圖／摘自instagram

這種帶有虛無縹緲的靈性層面探討，反應在服裝上，可以看到的就是KIDILL端出了一件又一件Oversized的毛衣、有著各種印花的拼接丹寧外套，帶有迷幻風格的綁染針織衫和寬鬆剪裁的「滑板褲」，幾乎把90年代的所有流行元素重新復刻。加上穿插在系列之間的解構式工裝或是螢光配色、復古變形蟲圖騰，一切的一切看起來就是如此混亂，卻也寓意了無限可能與生動的活力。

穿插在KIDILL 2023秋冬系列的解構式工裝或是螢光配色，讓一切的一切看起來就是如此混亂。圖／摘自instagram
穿插在KIDILL 2023秋冬系列的解構式工裝或是螢光配色，讓一切的一切看起來就是如此混亂。圖／摘自instagram

不僅如此，作為這季巴黎男裝周的開場品牌，KIDILL還跟在90年代的街頭鞋王DC Shoes合作，除了打造出限定聯名款之外，更把秀場變身成大型滑板場。於是KIDILL邀請了眾滑板好手穿上2023秋冬系列服裝，直接在場內從事滑板運動，讓觀看者又驚又喜，留下深刻印象，帶有滿滿的懷舊感。

KIDILL首次參與巴黎男裝周行程，把秀場直接變身大型滑板場。圖／摘自instagram
KIDILL首次參與巴黎男裝周行程，把秀場直接變身大型滑板場。圖／摘自instagram

KIDILL邀請了眾滑板好手穿上2023秋冬系列服裝，直接在場內從事滑板運動，讓觀看者又驚又喜。圖／摘自instagram
KIDILL邀請了眾滑板好手穿上2023秋冬系列服裝，直接在場內從事滑板運動，讓觀看者又驚又喜。圖／摘自instagram

KIDILL 2023秋冬系列，幾乎把90年代的所有流行元素重新復刻。圖／摘自instagram
KIDILL 2023秋冬系列，幾乎把90年代的所有流行元素重新復刻。圖／摘自instagram

KIDILL 2023秋冬系列的一切看起來就是如此混亂，卻也寓意了無限可能與生動的活力。圖／摘自instagram
KIDILL 2023秋冬系列的一切看起來就是如此混亂，卻也寓意了無限可能與生動的活力。圖／摘自instagram

KIDILL 2023秋冬系列，幾乎把90年代的所有流行元素重新復刻。圖／摘自instagram
KIDILL 2023秋冬系列，幾乎把90年代的所有流行元素重新復刻。圖／摘自instagram

帶有迷幻風格的綁染針織衫和寬鬆剪裁的「滑板褲」是KIDILL 2023秋冬系列最主要的單品。圖／摘自instagram
帶有迷幻風格的綁染針織衫和寬鬆剪裁的「滑板褲」是KIDILL 2023秋冬系列最主要的單品。圖／摘自instagram

KIDILL 2023秋冬系列，被命名為「Enfant Terrible（法語為：太可怕了）」。圖／摘自instagram
KIDILL 2023秋冬系列，被命名為「Enfant Terrible（法語為：太可怕了）」。圖／摘自instagram

巴黎 品牌 日本

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