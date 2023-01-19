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漲價前搶好康！浪琴「多情繽紛套組」買一送一官網限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴推出「多情繽紛套組」，買指定表款將額外附贈皮表帶一條，帶來風格與色彩的多元變奏。圖／浪琴表提供
浪琴推出「多情繽紛套組」，買指定表款將額外附贈皮表帶一條，帶來風格與色彩的多元變奏。圖／浪琴表提供

隨著即將邁入農曆新年、已經將在二月中來臨的西洋情人節，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）於台灣官方網站推出「多情繽紛套組」，從1920年代義式Dolce Vita甜蜜生活為靈感的表款與繽紛色彩，期許新一年來臨之際，獻上一段自信、多彩的甜美時光。

浪琴的多情（Dolce Vita）系列長方形的表殼在當代瑞士鐘表領域中相對少見，更因為有稜有角的輪廓，象徵了獨特個性與存在感。表款設計原本從義大利大導演費里尼（Federico Fellini）的經典之作《美麗人生》(La Dolce Vita) 中得到靈感，而表面設計再搭配變形的羅馬數字時標與軌道式分鐘刻度、小秒針設計、藍鋼指針，古典而雋永。

由於表款將在2月1日起調整，為回饋消費者，只要自即日起至2023年3月18日、在浪琴台灣官方網站購買DolceVita多情系列指定型號（L5.255.4.71.6）表款，即可獲多情繽紛套組彩色皮表帶乙條，唯限定紅、藍、黑3色，並含表扣。表款使用L178機芯，尺寸約為20.8 X 32毫米，並具備銀色琺瑯紋與漆繪的阿拉伯數字時標，原訂價43,600元，2月1日後，則將以新訂價為主，欲購從速。

Dolce Vita多情腕表（L5.255.4.71.6）原訂價43,600元，2月1日後將以新訂價為主，欲購從速。圖／浪琴表提供
Dolce Vita多情腕表（L5.255.4.71.6）原訂價43,600元，2月1日後將以新訂價為主，欲購從速。圖／浪琴表提供
長方形的表殼與變形的羅馬數字時標，讓Dolce Vita多情腕表頗具辨識度。圖／浪琴表提供
長方形的表殼與變形的羅馬數字時標，讓Dolce Vita多情腕表頗具辨識度。圖／浪琴表提供
浪琴推出「多情繽紛套組」，買表款額外附贈皮表帶一條，帶來風格與色彩的多元變奏。圖／浪琴表提供
浪琴推出「多情繽紛套組」，買表款額外附贈皮表帶一條，帶來風格與色彩的多元變奏。圖／浪琴表提供
表款使用L178機芯，尺寸約為20.8 X 32毫米，並具備銀色琺瑯紋與漆繪的阿拉伯數字時標。圖／浪琴表提供
表款使用L178機芯，尺寸約為20.8 X 32毫米，並具備銀色琺瑯紋與漆繪的阿拉伯數字時標。圖／浪琴表提供

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