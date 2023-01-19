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春節連假出遊攻略！全台秀泰最軟爛必拍打卡點報你知！

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
期間限定，獨家結合AR打卡新地標就在秀泰生活。秀泰影城提供
期間限定，獨家結合AR打卡新地標就在秀泰生活。秀泰影城提供

農曆新年即將到來，今年的春節假期長達10天，規劃好要去哪裡玩了嗎？秀泰生活春節檔期《秀兔年泰好玩》，攜手知名日本LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，為滿足消費者返鄉歡聚、出外旅遊，以環遊世界和人氣景點為主題，在商場館內設置各國知名景點，更有出遊的氣氛，其中最Ｑ萌且療癒的人氣角色『呦嘻百分百兔兔』驚喜現身，巨型氣偶超吸睛！更推出6款獨家聯名商品，消費滿額即可免費帶回家，還有超可愛的期間限定AR互動打卡點，絕對要來打卡拍照，快到全台秀泰生活就對了。

超級Ｑ萌的『YOSISTAMP呦嘻百分百』來了！農曆春節最軟爛的打卡點絕對就是這裡！迎接即將來臨的金兔年，全台秀泰生活結合時下最新的擴增實境AR 互動體驗，打造超萌且療癒的旅遊拍照打卡點，不用坐飛機就能讓你一秒飛出國，與各國人氣景點合照，像是日本富士山、美國自由女神、雪梨歌劇院、法國巴黎鐵塔、埃及金字塔等，快來秀泰生活跟著呦嘻百分百兔兔一起環遊世界吧！

隨著疫情趨緩，各項禁令逐步解封，不少人已安排未來一年出國的旅遊行程，因此這次特別推出6款限定聯名商品，即日起至2/5消費滿700元即可以199元加價購或滿1,500元免費兌換『呦嘻百分百隨你變三用袋』；滿2,000元即可以$299加價購或滿4,500元免費兌換『兔GO旅行配件組』；滿4,000元即可以$499加價購或滿6,500元免費兌換『呦嘻百分百毛毯』；滿6,000元即可以$999加價購或滿20,000元免費兌換『Show揪出遊行李箱』，每一款的造型都非常可愛逗趣且實用，數量有限，換完為止，還有只送不賣的『呦嘻百分紅包袋』及『一元復始小卡』，今年過年快和家人、朋友們一起到秀泰生活，拍拍美照開心過好年。

迎接疫情解封後的第一個春節，全台秀泰生活天天都有迎春系列活動，像是手作DIY活動、擲筊大賽、神來一扭好運到、紅包抽抽樂、迎財神等氣氛活動，大年初二到初五特別安排萌兔賀新春「呦嘻百分百兔兔見面會」，全台巡迴與粉絲們合照留影，陪大朋友小朋友一起歡樂過新年。為了讓消費者感受歡樂的過年氣氛，特別推出「Good Luck 兔 You」，即日起至2/5於全台秀泰生活全館單筆消費滿1,688元即可登錄發票抽【台北-日本雙人遊】，讓來到秀泰的每個消費者都能試試手氣，一人中獎兩人同行，快把握機會規劃久違的出國旅遊吧。

迎接2023報復性旅遊，秀泰x呦嘻百分百攜手推出6款限定聯名商品，粉絲必收。秀泰影城提供
迎接2023報復性旅遊，秀泰x呦嘻百分百攜手推出6款限定聯名商品，粉絲必收。秀泰影城提供
巨型「呦嘻百分百兔兔」降落~秀泰首度攜手「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作。秀泰影城提供
巨型「呦嘻百分百兔兔」降落~秀泰首度攜手「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作。秀泰影城提供

春節 兔兔 日本

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