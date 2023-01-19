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YouTuber奎丁、實況主鳥屎玩上癮！Red Bull新春開牌局

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull限量推出「開春有局」特製禮盒，讓YouTuber奎丁（右）、實況主鳥屎試玩到欲罷不能。圖／Red Bull提供。
Red Bull限量推出「開春有局」特製禮盒，讓YouTuber奎丁（右）、實況主鳥屎試玩到欲罷不能。圖／Red Bull提供。

兔年迎來長達10天的農曆年假，Red Bull特別推出「開春有局」活動，讓你即便在家，也能與遠端好友玩牌聯絡感情；不僅可抽全台限量兔年卡牌，更有機會獲得Red Bull新年特製疊疊樂禮盒。此外，Red Bull更同步釋出兔年好康，消費者不僅至各大便利商店及量販通路，可享新年優惠價，憑發票登錄更可獲得「開春有局」勝局機會。

即日起至1月31日，只要加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號（ID: @RedBullTaiwan），即可參加「Red Bull開春有局」挑戰，不僅可以邀請親友挑戰翻牌比大小遊戲，還能傳送語音拜年，讓人不出門也能與親友聯繫感情。

為了在新春期間給與大家滿滿能量，Red Bull除了於各大便利商店及量販通路推出新年優惠價，更推出「開春有局」加碼活動，凡在活動期間於指定通路購買Red Bull紅牛能量飲料任一瓶，發票登錄完成後即可於「開春有局」挑戰單局五戰三勝中先取得兩勝，每成功登錄1張發票即可使用 3 局，讓你「兔」飛猛進。

Red Bull限量推出「開春有局」特製禮盒，讓YouTuber奎丁、實況主鳥屎忍不住手癢搶先開局試玩，不論是考驗專注及反應的「心臟病」或是輪流刁難下家的「疊疊樂」，越是經典的遊戲，越能挑起每個人的緊張神經。Red Bull新年特製疊疊樂更是將「喝一杯再繼續」、「指定人抽」等趣味指令雕刻於木條上，增添更多與朋友互動的歡樂元素，絕對是新年必備的聚會玩具。

活動期間累計積分前五名，即獲得獨家疊疊樂禮盒組（市值新台幣 2,000 元）；前三名除了疊疊樂禮盒外，更可獲得Red Bull 冰箱放你家3個月的獨家機會，包含每個月 1 箱共 72 罐 之 Red Bull 能量飲料（市值新台幣 15,600 元）。

此外，為邀請大家試試手氣，凡完成任一次挑戰者即可抽Red Bull開春有局特製兔年卡牌，卡牌立刻送到你家，每人限領一次，數量有限，先搶先贏。

Red Bull限量推出「開春有局」特製禮盒，特製疊疊樂更將「喝一杯再繼續」、「指定人抽」等趣味指令雕刻於木條上。圖／Red Bull提供。
Red Bull限量推出「開春有局」特製禮盒，特製疊疊樂更將「喝一杯再繼續」、「指定人抽」等趣味指令雕刻於木條上。圖／Red Bull提供。
Red Bull 「開春有局」挑戰，讓你即便在家也能與遠端好友玩牌聯絡感情，還能用語音拜年。圖／Red Bull提供。
Red Bull 「開春有局」挑戰，讓你即便在家也能與遠端好友玩牌聯絡感情，還能用語音拜年。圖／Red Bull提供。
凡在Red Bull Taiwan LINE官方帳號完成一局「開春有局」挑戰，即可抽新年卡牌組到你家。圖／Red Bull提供。
凡在Red Bull Taiwan LINE官方帳號完成一局「開春有局」挑戰，即可抽新年卡牌組到你家。圖／Red Bull提供。

兔年 發票

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