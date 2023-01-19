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23秋冬巴黎男裝／新大使BIGBANG太陽帥翻GIVENCHY

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BIGBANG主唱太陽與吳建豪出席GIVENCHY2023年秋冬男裝秀。圖／紀梵希提供
BIGBANG主唱太陽與吳建豪出席GIVENCHY2023年秋冬男裝秀。圖／紀梵希提供

2023秋冬巴黎男裝周上，紀梵希（Givenchy）品牌藝術總監Matthew M. Williams透過現代男性特質的角度，重新詮釋傳統正裝，在向傳統男裝價值致意的同時，也體現當代的衣著文化。剛剛成為Givenchy全球代言人的南韓天團BIGBANG主唱太陽（TaeYang）、男星吳建豪（VanNess Wu）、日本百萬人氣超模大平修藏（Shuzo）、以及台灣知名時尚KOL李函Kiwi Lee等都出席觀秀。

此次大秀由英國獨立搖滾音樂人Bakar為活動創作配樂，展場猶如一口純白的箱子，把剪裁、複雜的布料處理技術和精細的表面裝飾等各種技巧和工藝放大展出，是Matthew M. Williams解構、並針對穿衣者重構經典服飾的深刻反思。

高級訂造服工坊製作的四套黑色西裝，縫合位置刻意不留褶邊任由布料披散，形成更修長的輪廓，彰顯自訂衣著規條的概念。設計師更進一步挑戰立體比例，並顛覆把衣服套進褲頭的傳統，以短衛衣或精緻的平織布上衣內搭多層鬆身的運動服，塑造出優雅的輪廓。格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和青春的粉色等美國文化意象隨處可見。品牌創辦人Hubert de Givenchy在一張經典的1960年代照片中將毛衣隨意地繫在牛仔褲變成半截裙的形象，啟發了幾套格紋蘇格蘭裙和沒有扣鈕的連身褲造型、隨意剪開的工裝褲變成披於運動褲外的半截裙、以及將運動衫拆解而成的半截裙繫於腰間的新世代晚裝正裝。

同樣反思紳士正裝的Berluti，本季以「非凡跨越」（The Great Escape ）為主題，分成巔峰經典（Summit Icons）、攀登遊戲（Ascend Play）、山脊之旅（Ridge Travel）、登頂時刻 （Peak Point）四個章節發表，從日常生活中的不同場景出發，展現出核心的舒適性及功能性。以品牌位於Marbeuf大街店鋪的內飾為靈感誕生的全新「Toile Marbeuf」帆布包袋系列，則是貫穿整個系列的重點單品。

Berluti本季發表的第一篇章巔峰經典主題採用真絲平紋針織面料和全新品質皮革材質製作服飾；攀登遊戲主題則致力打造日常必備的當代運動衣櫥。山脊之旅篇章結合世代相傳的剪裁方式與運動和功能性的結構及動作；登頂時刻篇章，則是將品牌標誌性元素融入獨特的阿爾卑斯山風格，透過先進的技藝和結構設計，拓展出具有防風雨功能性的冬季衣櫥。

GIVENCHY本季男裝運用許多源自美國文化的圖案，包括格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和青春的粉色。圖／紀梵希提供
GIVENCHY本季男裝運用許多源自美國文化的圖案，包括格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和青春的粉色。圖／紀梵希提供
吳建豪出席Givenchy 2023秋冬巴黎男裝發表。圖／紀梵希提供
吳建豪出席Givenchy 2023秋冬巴黎男裝發表。圖／紀梵希提供
GIVENCHY本季男裝顛覆把衣服套進褲頭的傳統，塑造出層次豐富的造型。圖／紀梵希提供
GIVENCHY本季男裝顛覆把衣服套進褲頭的傳統，塑造出層次豐富的造型。圖／紀梵希提供
GIVENCHY本季男裝以短衛衣或精緻的平織布上衣內搭多層鬆身的運動服，塑造出優雅的輪廓。圖／紀梵希提供
GIVENCHY本季男裝以短衛衣或精緻的平織布上衣內搭多層鬆身的運動服，塑造出優雅的輪廓。圖／紀梵希提供
Berluti非凡跨越系列的第三章 山脊之旅，藝術與工匠技藝作融會貫通。圖／Berluti提供
Berluti非凡跨越系列的第三章 山脊之旅，藝術與工匠技藝作融會貫通。圖／Berluti提供
「半截裙」是GIVENCHY本季裝用於表達自我穿著規則的重要單品。圖／紀梵希提供
「半截裙」是GIVENCHY本季裝用於表達自我穿著規則的重要單品。圖／紀梵希提供
GIVENCHY2023年秋冬男裝系列，透過現代男性特質的角度，重新審視和改寫男裝的規條。圖／紀梵希提供
GIVENCHY2023年秋冬男裝系列，透過現代男性特質的角度，重新審視和改寫男裝的規條。圖／紀梵希提供
Berluti非凡跨越系列的首個篇章 巔峰經典採用真絲平紋針織面料和全新品質皮革材質製作。圖／Berluti提供
Berluti非凡跨越系列的首個篇章 巔峰經典採用真絲平紋針織面料和全新品質皮革材質製作。圖／Berluti提供
GIVENCHY全球代言人、南韓天團BIGBANG主唱太陽出席Givenchy 2023秋冬巴黎男裝發表。圖／紀梵希提供
GIVENCHY全球代言人、南韓天團BIGBANG主唱太陽出席Givenchy 2023秋冬巴黎男裝發表。圖／紀梵希提供
攀登遊戲是Berluti非凡跨越系列中的第二篇章，專注於打造日常必備的當代運動衣櫥：抓絨運動服、慢跑褲和絨面麂皮革徽標運動衫。圖／Berluti提供
攀登遊戲是Berluti非凡跨越系列中的第二篇章，專注於打造日常必備的當代運動衣櫥：抓絨運動服、慢跑褲和絨面麂皮革徽標運動衫。圖／Berluti提供
登頂時刻是Berluti非凡跨越系列中的最後一個篇章，透過先進的技藝和結構設計，拓展出具有防風雨功能性的冬季衣櫥。圖／Berluti提供
登頂時刻是Berluti非凡跨越系列中的最後一個篇章，透過先進的技藝和結構設計，拓展出具有防風雨功能性的冬季衣櫥。圖／Berluti提供
GIVENCHY於高級訂造服工坊製作的四套黑色西裝之一，縫合位置刻意不留褶邊，任由布料披散，形成更修長的輪廓。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於高級訂造服工坊製作的四套黑色西裝之一，縫合位置刻意不留褶邊，任由布料披散，形成更修長的輪廓。圖／紀梵希提供
GIVENCHY設計師解構衛衣，然後利用衣袖繫於腰間，成就新世代的造型。圖／紀梵希提供
GIVENCHY設計師解構衛衣，然後利用衣袖繫於腰間，成就新世代的造型。圖／紀梵希提供

品牌 阿爾卑斯山

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