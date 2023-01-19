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每次開瓶都「啊撕」！三隻猴子XBOUNCE潮猴酷玩組來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
三隻猴子驚喜聯手台灣知名塗鴉藝術家BOUNCE，推出「潮猴酷玩組」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三隻猴子驚喜聯手台灣知名塗鴉藝術家BOUNCE，推出「潮猴酷玩組」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自蘇格蘭的三隻猴子三重麥芽威士忌強調喝法自由、不受拘束，喜迎兔年，三隻猴子再出「猴主意」，驚喜聯手台灣知名塗鴉藝術家BOUNCE，推出「潮猴酷玩組」，以塗鴉繪出三款「棒斯派對兔」，再以時下流行的驚喜盲盒方式設計外盒，唯有撕開包裝、脫掉外殼後，才知道獲得哪款珍稀包裝的全新玩法，使每次開瓶都是一次「啊撕！」的刺激體驗。

台灣知名塗鴉藝術家BOUNCE，擅長以塗鴉為城市添加故事性，創作風格叛逆卻活潑有趣，正如同不受規則迷思束縛的三隻猴子三重麥芽威士忌，雙方一拍即合。因此BOUNCE創作了一隻屬於他造型的兔子，並運用三隻猴子的代表色，設計了雙限量色與紫爆超珍稀版三種款式；塗鴉中藏有冰塊、骰子與撲克牌，皆是以三隻猴子歡樂開趴時不可或缺的最嗨助興好物，在塗鴉上做足巧思。「潮猴酷玩組」的包裝設計更是一大亮點，有雙限量版與紫爆超珍稀版，共三款包裝，是兔年歡樂開趴、個人收藏或送禮的潮酷首選。

三隻猴子精選來自斯貝賽區三家單一麥芽威士忌酒廠、各九個橡木桶的原酒融合熟成，不管是純飲、搭配薑汁汽水或一口shot，都能完美呈現其滑順口感和濃郁香草香氣。「潮猴酷玩組」於全台大潤發、家樂福量販店上架，數量有限，賣完為止。

猴子 兔年

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