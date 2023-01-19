鏈鋸人聯名日牌初上陸！Ground Y二月插旗台北信義微風
日本的時裝設計總在時尚的世界舞台中佔有獨特的一席之地。身為山本耀司（Yoji Yamamoto）入門品牌的Ground Y，以「無年齡」和「無性別」的風格主張，2023年春夏以「百花繚亂」為主題，已為台灣君梵所代理，並預計將在2月於台北微風信義、正式開幕。
過往Ground Y在日本常與知名動漫如《鏈鋸人》、《鬼滅之刃》、《新福音戰士》聯名，同時品牌並強調無年齡、無性別、不對稱剪裁為特色。品牌並持續透過商品以呼應山本耀司名言：「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？」進而打破教條、限制與常規。2023春夏主題「百花繚亂」則延續山本耀司的簡約黑白與滿版印花圖案，兼容於簡約和飽滿，進而展現出強烈DNA，更有春日盛放的無限生機。
而身為Ground Y的首間海外獨立店，台灣首間的Ground Y專賣店預計將在2月中在台北微風信義2樓正式開幕，同時為慶祝海外獨家店鋪成立，店中也將帶來台灣獨家商品、並採限量推出。為此Ground Y並將在2月11、12日兩天，於「PPP藝文空間」帶來特別展出，兩日皆為早上11點開始，內容將帶來Ground Y的23春夏最新時裝，並對公眾免費開放參觀。更多資訊，也可參考台灣君梵官方instagram帳號：taiwan.given，接收第一手的情報資訊。
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