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鏈鋸人聯名日牌初上陸！Ground Y二月插旗台北信義微風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ground Y曾與熱門動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，將經典角色的黑白服裝、鏈鋸人的血盆大口，熱血重現。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official（合成圖）
Ground Y曾與熱門動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，將經典角色的黑白服裝、鏈鋸人的血盆大口，熱血重現。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official（合成圖）

日本的時裝設計總在時尚的世界舞台中佔有獨特的一席之地。身為山本耀司（Yoji Yamamoto）入門品牌的Ground Y，以「無年齡」和「無性別」的風格主張，2023年春夏以「百花繚亂」為主題，已為台灣君梵所代理，並預計將在2月於台北微風信義、正式開幕。

過往Ground Y在日本常與知名動漫如《鏈鋸人》、《鬼滅之刃》、《新福音戰士》聯名，同時品牌並強調無年齡、無性別、不對稱剪裁為特色。品牌並持續透過商品以呼應山本耀司名言：「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？」進而打破教條、限制與常規。2023春夏主題「百花繚亂」則延續山本耀司的簡約黑白與滿版印花圖案，兼容於簡約和飽滿，進而展現出強烈DNA，更有春日盛放的無限生機。

而身為Ground Y的首間海外獨立店，台灣首間的Ground Y專賣店預計將在2月中在台北微風信義2樓正式開幕，同時為慶祝海外獨家店鋪成立，店中也將帶來台灣獨家商品、並採限量推出。為此Ground Y並將在2月11、12日兩天，於「PPP藝文空間」帶來特別展出，兩日皆為早上11點開始，內容將帶來Ground Y的23春夏最新時裝，並對公眾免費開放參觀。更多資訊，也可參考台灣君梵官方instagram帳號：taiwan.given，接收第一手的情報資訊。

身為山本耀司（Yoji Yamamoto）入門品牌的Ground Y，以「無年齡」和「無性別」的風格主張，強調跳脫框架。圖／台灣君梵提供
身為山本耀司（Yoji Yamamoto）入門品牌的Ground Y，以「無年齡」和「無性別」的風格主張，強調跳脫框架。圖／台灣君梵提供
Ground Y曾與動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，日前僅於日本直營店舖中販售。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official
Ground Y曾與動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，日前僅於日本直營店舖中販售。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official
Ground Y的2023春夏主題「百花繚亂」延續了簡約黑白與滿版印花圖案，進而展現出春日盛放的無限生機。圖／台灣君梵提供
Ground Y的2023春夏主題「百花繚亂」延續了簡約黑白與滿版印花圖案，進而展現出春日盛放的無限生機。圖／台灣君梵提供
Ground Y以大量的黑、白為主色調，同時結合鮮亮色彩與印花成為視覺點綴。圖／台灣君梵提供
Ground Y以大量的黑、白為主色調，同時結合鮮亮色彩與印花成為視覺點綴。圖／台灣君梵提供
Ground Y首間海外獨立店預計將在2月中於台北微風信義正式開幕，並帶來台灣獨家商品。圖／台灣君梵提供
Ground Y首間海外獨立店預計將在2月中於台北微風信義正式開幕，並帶來台灣獨家商品。圖／台灣君梵提供
Ground Y全系列無分性別與年齡，進而展現出穿戴、造型與主體的自由性。圖／台灣君梵提供
Ground Y全系列無分性別與年齡，進而展現出穿戴、造型與主體的自由性。圖／台灣君梵提供
Ground Y曾與熱門動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，將經典角色的黑白服裝、鏈鋸人的血盆大口，熱血重現。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official
Ground Y曾與熱門動漫《鏈鋸人》推出聯名系列，將經典角色的黑白服裝、鏈鋸人的血盆大口，熱血重現。圖 / 翻攝自 IG @ ground_y_official

品牌 微風 日本

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