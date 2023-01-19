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好評加碼延展！竹縣東興圳光藝節展期延至1月底

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影

新竹縣一推出即受好評的「2022東興圳光藝節－星光月夜」，展期原訂1月20日截止，不過為了讓過年返鄉民眾及遊客，可以趁著春節連假欣賞，縣長楊文科今天宣布，東興圳光藝節展期延長至1月31日止；文化局提醒，展場中「躍動」與「綻放」兩組燈光藝術，1月26日將移往「2023桃園燈會」展出，民眾可把握時間來看展。

竹北東興圳光藝節在1月31日前，每日下午5時30分至晚間10時營運時間循環展出。縣府文化局長李安妤說，2022年東興圳光藝節以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」作為發想，由燈光藝術家劉治良、金曲製作人林強聯手，打造的8組燈光藝術作品，結合水圳環境，白天為地景藝術，晚間則搭配林強所製作的音樂燈光律動，打造日夜都能欣賞的作品。

東興圳光藝節的作品包含於公26的兔年意象的「躍動」、以翱翔的鳥類為發想的「光語」、伴隨水面倒影虛實呼應的「晨露」；在公27飄浮水面上的「光河作用」，隨著樂曲展現如水般的流動、以金屬結構藝術打造的「風生」，展現風動搖曳之姿；公28的呈現彩蝶翩翩的「綻放」；綠41象徵灌溉文化的「水起」及呈現生態魚群穿梭的「樂游游」等。

文化局表示，2021年東興圳光藝節推出後，大獲好評，裝置藝術《荷田雅韻》（Tranquil Lotus Field）還拿下雪梨設計大獎、紐約設計大獎的活動及展覽設計銀獎。

東興圳光藝節今年擴大舉辦，以公27公園為基地，展場再擴大4倍，拓展至綠41、公26、公27、公28公園，藝術裝置以東興圳沿線4座公園空間設計發想。活動詳情請至FB粉絲專頁「新竹縣政府文化局」及新竹縣政府文化局官網https://www.hchcc.gov.tw/查詢。

新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展區打造總長1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展區打造總長1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影。
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影。
新竹縣「2022東興圳光藝節－星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影
新竹縣「2022東興圳光藝節－星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影。
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」展期將延長至1月31日。記者王淑君／攝影。
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」。記者王淑君／攝影

文化局 新竹

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