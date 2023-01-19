影／拍攝媽祖盛事勇奪國際攝影3大獎 攝影師王呈哲回廟致謝

業餘攝影師王呈哲長期拍攝宗教盛事，尤其大甲媽祖年度盛事為重要題目，去年在紐約以廟會主題投稿，勇奪9面金牌，光是大甲媽祖相關作品就拿下3面，讓世界看見台灣的驕傲。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤特別致贈「功在鎮瀾」的匾額，感謝王呈哲拍攝大甲鎮瀾宮的照片揚名國際。

宗教遶境活動永遠在變化，王呈哲坦言畫面都是進行式，錯過只能等下一站，難度最大也挑戰自身體力，尤其大甲鎮瀾宮九天八夜繞境最辛苦，因此他選擇首站來鎮瀾宮參香、感謝媽祖庇祐。 34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、文化與慶典/節日三項賽事冠軍。記者黃仲裕／攝影 攝影師王呈哲（右）在大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）陪同下，供奉三座得獎講座並向媽祖參香稟報。記者黃仲裕／攝影

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