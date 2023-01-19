搶聯名商機！HOLA攜手三麗鷗、LE CREUSET米飛兔好喜氣

過年將至，加上即將邁入兔年，讓許多居家品牌以聯名來搶商機，HOLA與三麗鷗合作，大玩穿越，以台灣50年代的大戲院、復古照相館、委託行，以三麗鷗的Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗喜等角色，推出63種商品，並在中和環球購物中心打造三麗鷗聯名限定打卡點；法國LE CREUSET則是攜手荷蘭著名的米飛兔，推出系列聯名商品。

HOLA讓三麗鷗吹起復古風，旗下的角色們，穿上復古的小洋裝、披肩、吊帶褲，有著全新的造型，並開發出鉤針造型抱枕、造型記憶棉薄坐墊、方型懶骨頭、印花長短門簾，臥室的天絲寢具、造型室內拖、茶系列香氛、書本造型夜燈，廚房的立體造型鑄鐵琺瑯湯鍋、雙層玻璃杯、保溫杯、陶瓷軟木鍋墊等產品。

HOLA即日起至2月2日，特別在中和環球購物中心打造限定拍照點，設計出「復古照相館、茶金午茶、懷舊臥室」三大拍照場景，讓大家可以拍得過癮。

LE CREUSET呼應兔年，邀來米飛兔共同聯名，推出花型盤19cm瓷器及蛋蛋馬克杯，還有著貝殼粉、淡粉紅、蛋白霜三色，不同顏色的設計有也不同，貝殼粉款以兩隻並肩的米飛兔為中心，搭配春花背景，描繪春意盎然的氛圍；淡粉紅款在可愛的兔子群後方，增添彷彿搖扇造型的圓弧設計，體現圓滿團聚的意象，蛋白霜款讓紛飛花瓣、嫩葉和蝴蝶躍上盤面，打造出米飛兔們漫步於春色景致下的悠閒意境。 HOLA中和環球分店獨家開賣三麗鷗全系列商品，全台1月19日線上線上同步銷售。圖／HOLA提供 LE CREUSET與米飛兔，共同推出聯名商品。圖／LE CREUSET提供 LE CREUSET與米飛兔，共同推出聯名商品。圖／LE CREUSET提供 LE CREUSET與米飛兔，共同推出聯名商品。圖／LE CREUSET提供 HOLA與三麗鷗共同翻新台灣味！限定授權圖素讓5個經典角色穿越至50年代。圖／HOLA提供

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