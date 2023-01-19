日月潭櫻花季2月初浪漫登場 日管處闢三條賞花體驗路線

日月潭櫻花季將於二月初浪漫登場，日管處結合日月潭觀光圈，輔導推動自行車賞櫻體驗遊程，除九族、暨大二大必訪賞櫻景點外，今年輔導推動自行車賞櫻體驗遊程，規畫「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭有水巷」等三條體驗路線，民眾可以邊騎單車邊賞櫻花，用慢旅行體察健康又愜意的不一樣遊程。

日管處指出，每年的年初是春櫻盛開時期，正是日月潭最浪漫的時刻，九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等各處，預計從2月開始陸續開花，幫日月潭翠綠的山林加上粉嫩色彩。

今年除傳統的九族櫻花祭活動外，暨南大學也是近年來熱門的賞櫻熱區，結合「櫻花」、「茶道」與「咖啡」的賞櫻茶會及咖啡體驗，邀請大家在千株櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，感受視覺與味覺的滿足及療癒心靈的饗宴，同時也結合南投在地業者，於2月1日至28日期間，打造蛙寶市集，也將舉辦多場賞櫻體驗活動，櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、人文體驗等，邀請大家一起來漫遊日月潭，享受櫻花樹下的浪漫。

此外推薦在地業者推出各式各樣的體驗活動，如「SUP酷啦」！魚人請站好」，日月潭月牙灣絕美秘境賞櫻，「金龍山日出野餐趣」由專業教練帶領沿著櫻花大道一起奔向晨曦金龍日出，攻頂後一邊欣賞壯闊的雲海日出，一邊享用健康早餐；而有水巷櫻花大道導覧，是由在地導覧老師帶您漫步日月潭櫻花大道有水巷，並且品茗日月潭紅茶。

相關活動資訊可前往2023日月潭櫻花季活動官網https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/；以及日月潭國家風景區管理處Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw 。 日月潭櫻花季將於二月初浪漫登場，日管處結合日月潭觀光圈，輔導推動自行車賞櫻體驗遊程。圖／日管處提供

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