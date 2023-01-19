黑沉穩、金討喜 TUDOR Black Bay系列4腕表 強運2023

這個周末就要迎接傳統的農曆新年，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）特別推薦了Black Bay系列的S&G四款腕表，以別具幾何之美的雪花式指針搭配金色細節，成為營造歡樂氛圍的造型之選。

雖然台灣因為地理位置冬日降雪機率多在高山，這也讓人們對北國的浪漫格外嚮往。1969年問世的「雪花式」時針因而成為Black Bay全系列的經典設計，而塗覆以Super-Luminova夜光塗料，讓原本已經具有明顯幾何輪廓的小時指針，都能在低光源或夜間清楚辨讀。

磨光與磨砂的316精鋼表殼搭配了黃金表圈與表冠，並有銀、黑、金等三色面盤，而一旦從側邊欣賞，更可以觀察到面盤、表圈、表殼、指針與表冠在色彩與光澤上黑金（或金銀交錯）的多重變化；表款共有31、36、39與41毫米四種尺寸，分別使用了MT5201、MT5400、MT5602與MT 5601四款經瑞士天文台認證的TUDOR自製機芯。

銀色俐落、黑色沈穩，怎麼挑選腕表？不如就從回頭看看自己的衣櫃開始吧！ 從側邊欣賞，更能觀察到表圈、表殼與表冠在色彩與光澤上的多重變化魅力。圖／TUDOR提供 Black Bay 41 S&G腕表，香檳金色的面盤帶來隨時、隨身的愉悅感受。圖／TUDOR提供 帝舵（TUDOR）特別推薦了Black Bay系列的S&G四款腕表，以雪花式指針搭配金色細節，成為年節歡樂氛圍的造型之選。圖／TUDOR提供 Black Bay 41 S&G腕表，41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證，價格店洽。圖／TUDOR提供

商品推薦