金兔迎春！走春招財好彩頭必備 最可愛的小兔獻祝福

象徵好運與快樂的兔年即將到來，以可愛的「金兔」迎接嶄新的開始。金飾品牌周大福推出金兔迎福生肖系列，包括擺件、吊墜、金條、嬰兒鎖包及手鐲等，百變造型的小兔配上鯉魚、葫蘆和金元寶等喜慶吉祥物，齊慶賀農曆新年的喜悅。點睛品各種萌感十足的可愛Charme Mini足金串飾，令人愛不釋手同時滿載真摯祝福。台灣設計師林曉同則推出結合溫潤玉石和黃金的限定作品與新品，承載祝頌與守護。兔年犯太歲的朋友還可選擇系列中鼠、龍、雞等對應生肖的黃金飾品來增強運勢。

周大福今年新春「金兔迎福」生肖，飾品形態擬真可愛，Q版金兔擺件手工細膩精緻，造型活潑生動，是福運亨通的象徵。黃金首飾提供嬰兒鎖包、吊墜和轉運珠等豐富選擇，可組合不同款式的手鍊和項鍊。「錢兔似錦」 紀念金條則以像真金兔為主角，襯以喜慶吉祥物， 為新春帶來好兆頭。連迪士尼經典系列的米奇米妮也換新裝，手持燈籠及炮仗，加上「平安」、「福」等賀年字句，迎春接福。

點睛品足金串飾以造型圓潤萌趣、表情活潑可愛深受歡迎，兔年還推出福袋金兔、招財兔、和結合彩繪和錢幣圖案的有錢兔等，讓財運滾滾來。 針對新生寶貝推出的生生有禮系列造型金飾，999.9黃金吊墜特別融合如意造型，寓意「萬事如意」、背面刻有「長命富貴」四字祝福，手鐲同樣採用如意鎖造型搭配可愛活潑的小兔，可愛喜氣；黃金金片今年則以御守、招財兔錢幣的形式呈現。兔年的足金金兔擺件共有五隻金兔，手拿菜頭（彩頭）、葫蘆（福祿）、錢幣、與黃金錢球等4種具有不同象徵意義的物品，為親朋好友送上滿滿祝福。

林曉同今年推出的限量金月玉兔項鍊吊墜，月兔娟秀剪影精準勾勒，以2D線條勾勒細膩層次、聚焦僅5毫米厚度的微型玉兔立體浮雕，温潤玉兔棲身於金色滿月之上，滿載祈福美意與情感收藏。除此之外，以玉石為主要素材的「隨玉而安」Lucky 12系列生肖首飾，以兔為首，配上3D玉雕心型的西王母蟠桃，造型溫潤飽滿、象徵吉祥福瑞。 （由左上至左下順時鐘方向）仙女兔黃金串飾 （連手繩）、福星高照嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊）、萌兔送心黃金吊墜、吉祥如意嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊） ，價格店洽。圖／周大福提供 點睛品Charme Mini足金招財兔串飾，6,100 元。圖／點睛品提供 林曉同設計師珠寶「金月玉兔」吊墜，限量發行，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供 點睛品以可愛造型兔子足金飾品與擺件迎接2023兔年。圖／點睛品提供 點睛品Charme Mini足金蘿蔔兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供 周大福金兔迎福生肖系列公主兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供 周大福金兔迎福生肖系列運財兔子黃金擺件，約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供 點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金金片，1,900元。圖／點睛品提供 周大福金兔迎福生肖系列「富貴有餘」、「福祿滿載」、「金兔迎福」黃金擺件，各約0.3兩，價格店洽。圖／周大福提供 周大福金兔迎福生肖系列皇冠兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供 林曉同設計師珠寶隨玉而安Lucky 12系列兔子吊墜，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供 點睛品Charme Mini足金福袋兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供 點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金擺件今年推出5款不同造型的兔子，價格店洽。圖／點睛品提供 周大福金兔迎福生肖系列滿天星黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供

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