快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金兔迎春！走春招財好彩頭必備 最可愛的小兔獻祝福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林曉同設計師珠寶如意熊推出全新孔雀石版本，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同設計師珠寶如意熊推出全新孔雀石版本，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供

象徵好運與快樂的兔年即將到來，以可愛的「金兔」迎接嶄新的開始。金飾品牌周大福推出金兔迎福生肖系列，包括擺件、吊墜、金條、嬰兒鎖包及手鐲等，百變造型的小兔配上鯉魚、葫蘆和金元寶等喜慶吉祥物，齊慶賀農曆新年的喜悅。點睛品各種萌感十足的可愛Charme Mini足金串飾，令人愛不釋手同時滿載真摯祝福。台灣設計師林曉同則推出結合溫潤玉石和黃金的限定作品與新品，承載祝頌與守護。兔年犯太歲的朋友還可選擇系列中鼠、龍、雞等對應生肖的黃金飾品來增強運勢。

周大福今年新春「金兔迎福」生肖，飾品形態擬真可愛，Q版金兔擺件手工細膩精緻，造型活潑生動，是福運亨通的象徵。黃金首飾提供嬰兒鎖包、吊墜和轉運珠等豐富選擇，可組合不同款式的手鍊和項鍊。「錢兔似錦」 紀念金條則以像真金兔為主角，襯以喜慶吉祥物， 為新春帶來好兆頭。連迪士尼經典系列的米奇米妮也換新裝，手持燈籠及炮仗，加上「平安」、「福」等賀年字句，迎春接福。

點睛品足金串飾以造型圓潤萌趣、表情活潑可愛深受歡迎，兔年還推出福袋金兔、招財兔、和結合彩繪和錢幣圖案的有錢兔等，讓財運滾滾來。 針對新生寶貝推出的生生有禮系列造型金飾，999.9黃金吊墜特別融合如意造型，寓意「萬事如意」、背面刻有「長命富貴」四字祝福，手鐲同樣採用如意鎖造型搭配可愛活潑的小兔，可愛喜氣；黃金金片今年則以御守、招財兔錢幣的形式呈現。兔年的足金金兔擺件共有五隻金兔，手拿菜頭（彩頭）、葫蘆（福祿）、錢幣、與黃金錢球等4種具有不同象徵意義的物品，為親朋好友送上滿滿祝福。

林曉同今年推出的限量金月玉兔項鍊吊墜，月兔娟秀剪影精準勾勒，以2D線條勾勒細膩層次、聚焦僅5毫米厚度的微型玉兔立體浮雕，温潤玉兔棲身於金色滿月之上，滿載祈福美意與情感收藏。除此之外，以玉石為主要素材的「隨玉而安」Lucky 12系列生肖首飾，以兔為首，配上3D玉雕心型的西王母蟠桃，造型溫潤飽滿、象徵吉祥福瑞。

（由左上至左下順時鐘方向）仙女兔黃金串飾 （連手繩）、福星高照嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊）、萌兔送心黃金吊墜、吉祥如意嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊） ，價格店洽。圖／周大福提供
（由左上至左下順時鐘方向）仙女兔黃金串飾 （連手繩）、福星高照嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊）、萌兔送心黃金吊墜、吉祥如意嬰兒鎖包約0.2兩起（不連項鍊） ，價格店洽。圖／周大福提供
點睛品Charme Mini足金招財兔串飾，6,100 元。圖／點睛品提供
點睛品Charme Mini足金招財兔串飾，6,100 元。圖／點睛品提供
林曉同設計師珠寶「金月玉兔」吊墜，限量發行，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同設計師珠寶「金月玉兔」吊墜，限量發行，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
點睛品以可愛造型兔子足金飾品與擺件迎接2023兔年。圖／點睛品提供
點睛品以可愛造型兔子足金飾品與擺件迎接2023兔年。圖／點睛品提供
點睛品Charme Mini足金蘿蔔兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供
點睛品Charme Mini足金蘿蔔兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供
周大福金兔迎福生肖系列公主兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列公主兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列運財兔子黃金擺件，約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列運財兔子黃金擺件，約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供
點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金金片，1,900元。圖／點睛品提供
點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金金片，1,900元。圖／點睛品提供
周大福金兔迎福生肖系列「富貴有餘」、「福祿滿載」、「金兔迎福」黃金擺件，各約0.3兩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列「富貴有餘」、「福祿滿載」、「金兔迎福」黃金擺件，各約0.3兩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列皇冠兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列皇冠兔黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供
林曉同設計師珠寶隨玉而安Lucky 12系列兔子吊墜，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同設計師珠寶隨玉而安Lucky 12系列兔子吊墜，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
點睛品Charme Mini足金福袋兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供
點睛品Charme Mini足金福袋兔串飾，4,800元。圖／點睛品提供
點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金擺件今年推出5款不同造型的兔子，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品生生有禮珍藏篇999.9黃金擺件今年推出5款不同造型的兔子，價格店洽。圖／點睛品提供
周大福金兔迎福生肖系列滿天星黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供
周大福金兔迎福生肖系列滿天星黃金串飾連手繩，價格店洽。圖／周大福提供

兔年 玉兔

延伸閱讀

兔年哪個生肖運勢最好？2023年最新財運、職場、桃花走勢

結合「生肖」與「過年」 透過閱讀《今年兔當家》回味過年滋味！

2023水兔年運勢大預測 投資務必保守、3個生肖適合購屋置產

朴恩斌從禮服女神變萌兔　機場時尚竟與育嬰界安撫神器撞造型

相關新聞

百年前的台灣人怎麼登山打卡？ 國家攝影中心線上揭密

打卡不只是現代人的習慣，也是百年前台灣登山客的重要儀式。國家攝影文化中心典藏的日治時期「台灣寫真大觀：山岳編」寫真帖，共...

「想見你」電影票房上看破億 他談劇集改編的核心難題

2019年的大熱劇《想見你》完結後就傳出籌拍電影版，而千呼萬喚的電影版最終在2022年年底迅速定檔，並在原本國片一片低迷的狀況下，在跨年檔期賣出單週4,700萬的驚人成績，成為台灣電影強心針跟市佔率救星。

日月潭櫻花季2月初浪漫登場 日管處闢三條賞花體驗路線

日月潭櫻花季將於二月初浪漫登場，日管處結合日月潭觀光圈，輔導推動自行車賞櫻體驗遊程，除九族、暨大二大必訪賞櫻景點外，今年...

黑沉穩、金討喜 TUDOR Black Bay系列4腕表 強運2023

這個周末就要迎接傳統的農曆新年，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）特別推薦了Black Bay系列的S&G四款腕表，以別具幾...

金兔迎春！走春招財好彩頭必備 最可愛的小兔獻祝福

象徵好運與快樂的兔年即將到來，以可愛的「金兔」迎接嶄新的開始。金飾品牌周大福推出金兔迎福生肖系列，包括擺件、吊墜、金條、...

23FW米蘭男裝／MSGM潮流大學生 CUCINELLI格調紳士正裝

2023-2024秋冬米蘭男裝週日前落幕， 高端潮流品牌MSGM發表「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。