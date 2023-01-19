百年前的台灣人怎麼登山打卡？ 國家攝影中心線上揭密

打卡不只是現代人的習慣，也是百年前台灣登山客的重要儀式。國家攝影文化中心典藏的日治時期「台灣寫真大觀：山岳編」寫真帖，共集結112幅早期台灣山岳林野的歷史影像。國家攝影文化中心委託台大地理系教授洪廣冀，以及影像研究者李旭彬，由典藏寫真帖的內容進行推演與查究，精選出44張影像，分為「山岳寫真」、「一路上的風景」、「田野筆記本」等三個子題，轉化成「百年前的登山打卡」線上展覽。

日治初期的登山活動多以山林資源探勘、調查與開發為其重點目的。自1925年起，台灣總督府開始制定森林計畫事業，但在大規模伐木、後續整齊規格的人工植林等近代林業管理下，原始的自然景觀也逐步消失，如何兼顧林業開發與山林景觀保存，儼然成為當時的重要課題。1930年代後，設立國家公園保存自然景觀的風潮自歐美吹向東亞，日本殖民政府亦開始進行臺灣國家公園的調查、規劃，「台灣寫真大觀：山岳編」便是在這樣的時代脈絡中誕生。

彼時的山岳攝影以大型相機拍攝玻璃乾版底片為主，拍攝者須背負沉重的器材入山，因此攀登路徑多沿著相較成熟的路線進行山岳攝影活動。路徑決定了行走其上的人所看見的風景，今昔對照來看，書中取景地點多已成為今日登山友們不可遺漏的打卡標註點。

策展人洪廣冀表示，線上展覽名稱訂為「百年前的登山打卡」，是為了呼應當代人熱衷打卡的現象；打卡者無不盡其所能地發揮巧思與創意以引發關注，「台灣寫真大觀：山岳編」中也隨處可見這種巧思與創意。閱覽者既可看到臺灣的名山勝景，例如玉山、大霸尖山、奇萊連峰、合歡山等，以及眺望這些名山的標準角度；亦可欣賞到一些在臺灣較少為人提及的山岳、高山雪景、冰封瀑布等地點，還有「由下而上仰望」這種深具實驗性的攝影視角。

●「百年前的登山打卡」線上展覽網址 國家攝影文化中心典藏的日治時期「台灣寫真大觀：山岳編」寫真帖，共集結112幅早期台灣山岳林野的歷史影像。圖為〈眠月的達磨岩〉，此為阿里山森林鐵道眠月站附近的「達磨岩」，因形如台灣獼猴的背影，又稱為「石猴」。921大地震時，石猴頭部斷落，此奇景只留存於照片中。圖／國家攝影文化中心提供

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