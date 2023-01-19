23FW米蘭男裝／MSGM潮流大學生 CUCINELLI格調紳士正裝

2023-2024秋冬米蘭男裝週日前落幕， 高端潮流品牌MSGM發表「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學」 系列，是延續2018年秋冬男裝系列「重返校園」的第二篇章，由義大利新生代歌手gIANMARIA朗讀經典電影《春風化雨》（Dead Poets Society ）的名句「詩、美麗、浪漫、愛情，才是我們活著的意義。」揭開序幕。

在米蘭理工大學建築學院的野獸派建築的玻璃、鋼鐵和混凝土的包圍下，光學白、墨黑、午夜藍和深紅、淡藍、灰粉及棕色組成這所虛構大學的色調，《春風化雨》學院風的元素經過重新解構重組，V 領套頭衫搭配抓絨慢跑褲、外套和教練夾克搭配開襟衫、法蘭絨領帶則配上牛津襯衫條紋，西裝 褲採用經典面料剪裁成配有大口袋的工裝褲型、充滿美式運動風格的四分衛連帽衫搭配內衣和緊身褲、棒球上衣與拼接色塊服裝、讓人聯想到比賽裝備的運動衫和夾克，並飾有MSGM團隊親筆簽名。

而以優質羊絨聞名的Brunello Cucinelli則是以靜態展出的形式發表新一季的設計。迎接2023年秋冬，品牌將重點聚焦於「時間的感悟」：知識沉澱的時間、手工創作的時間、解構重塑每一件服裝使之歷久彌新。每款造型都以一件重點單品為主軸，並著重於紳士西裝的設計，讓整體服裝和諧搭配。單品以精選的面料製作，並以特殊紋理和微觀效果為特徵，色彩則以洋溢秋冬季節感的巴貝拉紅、紫色、 勃艮第紅等濃郁色彩搭配中調駝色到沙色，從淺巴拿馬色和淡褐色等大地色系，並穿插藏青和充滿現代感的淺天藍色。西裝從褲形去變化風格，飛行員夾克和空軍服短夾克以奢華的海狸呢或鬆柔的羊絨混駱駝毛面料製作，輔以極致柔軟的剪羊毛襯裡。晚裝部分則重新詮釋了1950、60年代好萊塢偶像的經典魅力。 MSGM秋冬男裝「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學」 玩轉經典學院風元素。圖／藍鐘提供 充滿美式運動風格的四分衛連帽衫搭配內衣和緊身褲飾有MSGM團隊親筆簽名。圖／藍鐘提供 MSGM發表「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學」 系列2023秋季男裝。圖／藍鐘提供 Brunello Cucinelli 2023秋冬系列針織衫採用質量上乘的手工織物，在新創意中以獨特的觸感為該系列錦上添花。圖／藍鐘提供 MSGM發表「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學」 玩轉校園徽章。圖／藍鐘提供 Brunello Cucinelli 2023秋冬系列晚裝陽剛優雅，分體式燕尾服或在紅色絲絨中散發著包絡魅力，或在本季精緻的藍色格紋中展現燈芯絨的高貴。圖／藍鐘提供 一個奇特的吉祥物是此系列中輕鬆和趣味俏皮的一面，被封裝在季節性聲明「I ❤」中，邀請大家一同享受生活。圖／藍鐘提供 Brunello Cucinelli 2023秋冬系列將重點聚焦於關於時間的感悟。圖／藍鐘提供 以大學校園造型為靈感的棒球上衣與拼接色塊服裝。圖／藍鐘提供 MSGM發表「DREAMERS UNIVERSITY 夢想家大學」。圖／藍鐘提供

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